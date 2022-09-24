鄭博仁律師 教你加州房地產「置留權」怎處理

當出售房產時，如果突然發現你的產權上被附上了「留置權」，導致過戶受到影響。在加州 ，究竟什麼是房地產 留置權？如果房產被留置，又該如何處理？現任南加州審判出庭律師、亞凱迪亞 市副市長鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)，提供了以下法律說明，供民眾參考。

留置權通常是因為承包商或分包商，在做房屋維修或翻新等工程時，由於被拖欠工錢而提出的。想像一下，一位電工表示其修復了你公寓的電燈，但沒有得到工錢；或者有一位砌磚公司聲稱他們為你的車道鋪磚，但未得到響應的報償，他們很有可能起訴你違反合同。但即使在上法庭之前，他們也可以通過申請留置權來保証自己的經濟利益。

加州法律規定的房地產留置權(Mechanic's Lien)，是一份法律文件，在房產所在縣的縣書記官辦公室被公開提交。加州有58個縣，承包商會在你房產的所在縣提交留置權。一旦提交，留置權就會讓你的房屋產權受制於承包商。

如何處理房地產留置權？在加州，有幾種策略可以使留置權被撤銷。第一種最好的辦法，當然如前所述，還是與你的承包商積極進行協商解決。第二種是通過擔保公司獲得所謂的留置權保證金。如果承包商在法律上索賠成功，這種保證金基本上可以保證向承包商支付留置權的金額，並可以將留置權從你的產權記錄中刪除。第三種選擇是向法院申請取消留置權。例如，承包商從未做過留置權所聲稱的工作，或者該工作已經得到補償。這需要你提出證據來支持你的指控，可能需要專家作證。

你也可以攻擊承包商的留置權申請中的法律缺陷。例如，加州不允許潛在的留置權人簡單地憑空提出留置權。他們必須首先向業主、或你的總承包商（如果你有一個總承包商，而分包商正在申請留置權）發出正式通知。這項規定的目的是告知業主，有人聲稱在施工項目上被欠工錢，給業主和承包商創造一個解決糾紛的機會。

通知必須包括對所做工作的一般描述，對其總價格的估計，以及使用留置權法中規定的語言，對業主和留置權人各自權利的長篇正式聲明。如果你收到的通知不符合法定規則，你就有理由對抗留置權。

即使在給你這個通知後，留置權人必須滿足另一個關鍵的最後期限。根據加州民法，留置權人必須在工作完成或材料交付後90天內提出申請才有效。三個月是一個相對較短的時間，這意味著，如果承包商晚提交文件，你可能會挫敗留置權。牢記這些最後期限，可以幫助業主撤銷留置權。

最後，留置權和其相關的法律在加州具有高度專業性。遇到相關情況，還是建議聘請一位在建筑或房地產法方面有經驗的專業律師，來幫助解決爭議。

更多問題可聯絡鄭博仁聯合律師事務所，華語服務團隊626-570-8888，登錄www.pprclaw.com，或發郵件至[email protected]。更多資訊可訂閱鄭博仁律師法律頻道。