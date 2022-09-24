我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

鄭博仁律師 教你加州房地產「置留權」怎處理

洛杉磯訊

當出售房產時，如果突然發現你的產權上被附上了「留置權」，導致過戶受到影響。在加州，究竟什麼是房地產留置權？如果房產被留置，又該如何處理？現任南加州審判出庭律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)，提供了以下法律說明，供民眾參考。

留置權通常是因為承包商或分包商，在做房屋維修或翻新等工程時，由於被拖欠工錢而提出的。想像一下，一位電工表示其修復了你公寓的電燈，但沒有得到工錢；或者有一位砌磚公司聲稱他們為你的車道鋪磚，但未得到響應的報償，他們很有可能起訴你違反合同。但即使在上法庭之前，他們也可以通過申請留置權來保証自己的經濟利益。

加州法律規定的房地產留置權(Mechanic's Lien)，是一份法律文件，在房產所在縣的縣書記官辦公室被公開提交。加州有58個縣，承包商會在你房產的所在縣提交留置權。一旦提交，留置權就會讓你的房屋產權受制於承包商。

如何處理房地產留置權？在加州，有幾種策略可以使留置權被撤銷。第一種最好的辦法，當然如前所述，還是與你的承包商積極進行協商解決。第二種是通過擔保公司獲得所謂的留置權保證金。如果承包商在法律上索賠成功，這種保證金基本上可以保證向承包商支付留置權的金額，並可以將留置權從你的產權記錄中刪除。第三種選擇是向法院申請取消留置權。例如，承包商從未做過留置權所聲稱的工作，或者該工作已經得到補償。這需要你提出證據來支持你的指控，可能需要專家作證。

你也可以攻擊承包商的留置權申請中的法律缺陷。例如，加州不允許潛在的留置權人簡單地憑空提出留置權。他們必須首先向業主、或你的總承包商（如果你有一個總承包商，而分包商正在申請留置權）發出正式通知。這項規定的目的是告知業主，有人聲稱在施工項目上被欠工錢，給業主和承包商創造一個解決糾紛的機會。

通知必須包括對所做工作的一般描述，對其總價格的估計，以及使用留置權法中規定的語言，對業主和留置權人各自權利的長篇正式聲明。如果你收到的通知不符合法定規則，你就有理由對抗留置權。

即使在給你這個通知後，留置權人必須滿足另一個關鍵的最後期限。根據加州民法，留置權人必須在工作完成或材料交付後90天內提出申請才有效。三個月是一個相對較短的時間，這意味著，如果承包商晚提交文件，你可能會挫敗留置權。牢記這些最後期限，可以幫助業主撤銷留置權。

最後，留置權和其相關的法律在加州具有高度專業性。遇到相關情況，還是建議聘請一位在建筑或房地產法方面有經驗的專業律師，來幫助解決爭議。

更多問題可聯絡鄭博仁聯合律師事務所，華語服務團隊626-570-8888，登錄www.pprclaw.com，或發郵件至[email protected]。更多資訊可訂閱鄭博仁律師法律頻道。

加州 房地產 亞凱迪亞

上一則

加州最高院：大黃蜂屬魚類

下一則

暢小平婚介中心 10/8女士之夜大型餐舞會

延伸閱讀

免費開放後院「泡溫泉」50年 加州慷慨男池內去世

免費開放後院「泡溫泉」50年 加州慷慨男池內去世
柏加大啟動2500萬新聞獎學金 加強地方新聞報導

柏加大啟動2500萬新聞獎學金 加強地方新聞報導
加州23日起口罩令鬆綁 非重病區免戴

加州23日起口罩令鬆綁 非重病區免戴
洛縣警查政委庫爾 加州檢長接管

洛縣警查政委庫爾 加州檢長接管
加州主計長競選募款 陳仁宜超越對手郭嫻

加州主計長競選募款 陳仁宜超越對手郭嫻
陳仁宜選加州主計長 洛時再背書：需有獨立財政守門人

陳仁宜選加州主計長 洛時再背書：需有獨立財政守門人

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53
南加房產銷售額8月大幅下降，大部分地區房價都在下跌。（記者邵敏／攝影）

南加5縣房價8月下跌 銷售額同比跌28.3％

2022-09-21 02:20

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招