多款Kia車型在MOTORTREND終極汽車排名中獲得最高榮譽

9款Kia車型在MotorTrend 2022年下半年終極汽車 排名中獲得名次。超過一半的獲獎車型是電動汽車，其中包括廣受歡迎的2022 EV6，它在其電動SUV 類別中名列第一。

Buyer’s Guide總監Zach Gale表示，Kia此次有如此多的，混合動力或電動汽車獲得榮譽，表明了電動汽車正成為該品牌的強項，從卓越的Sportage混合動力車到運動型EV6，Kia已經在MotorTrend的終極汽車排名中佔有一席之地。

2023 Telluride、2022 Rio Sedan和Rio Hatchback分別在3排SUV、超小型轎車和超小型掀背車細分市場中排名第一。為Kia電動汽車陣容增強實力，2022 Niro、Sportage Hybrid和Sorento Hybrid分別在緊湊型混合動力車、緊湊型混合動力SUV和3排混合動力SUV細分市場中排名第二。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁 Steve Center 表示，Kia為如此多的Kia車型獲得榮譽而感到榮幸，尤其是EV6，它繼續保持了在電動汽車激烈競爭領域中的領導地位，這些排名增強了Kia迄今為止在電動化方面的進步，但隨著該公司的『Plan S』戰略繼續展開，只會變得更加強大。

MotorTrend的終極汽車排名於2020年推出，旨在幫助普通購車者更好地了解他們的選擇。該排名系統以其長期運行的年度汽車、卡車和SUV排名為基礎，評估汽車的駕駛方式、長期價值、安全性、效率、續駛里程、技術等方面。有關MotorTrend終極汽車排名的更多詳細信息，可列www.motortrend.com/cars/查詢 。

Kia America

總部位於加州爾灣 市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA 的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。