世紀旅遊 全包式歐洲7國15日遊3299元

圖為凱旋門。（業者提供）

世紀旅遊帶領的全包式繽紛歐洲7國15日遊，將於10月13日出發，每人3299元。 造訪：法國、瑞士、荷蘭、德國 、比利時、義大利 、梵蒂岡 。提供簽證 一站式服務、包機票酒店等，讓民眾能在最短時間裡去最多景點。此團世界日報是媒體贊助。

費用包含：全程13晚4星級酒店住宿及酒店早餐、全程空調旅遊大巴、專業導遊、巴黎進城遊覽稅及住宿稅，阿姆斯特丹旅遊稅，米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬等城的進城及旅遊稅、和往返機票。

城市包括：法國巴黎、比利時布魯塞爾、布魯日、安德衛普、海牙、阿姆斯特丹、德國科隆、法蘭克福、瑞士琉森、義大利米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、比薩、羅馬、梵蒂岡等。

該旅行社表示，他們西歐團最大特色是包機票。現在因機票價格大幅上漲，很多旅行社產品都不含機票，但他們旅行社報價包含往返機票，增加客人參團的便利性。尤其近期歐元大跌，這也是購物旅遊最佳的時機。

此團西歐路線適合第一次去歐洲的客人，涵蓋精華景點，可在最短時間玩最多地方。設計路線時也有人性化考量，比如第一站在巴黎停留三晚，最後一站在羅馬停留三晚，讓客人有充分時間休息調整時差。中間經過比利時、荷蘭、德國、瑞士和義大利。

對於需要歐洲簽證的客人，現在就要開始辦。歐洲簽證現在需要一個多月時間，面簽後要兩周才能拿到。世紀旅遊可提供客人兩種服務，一種客人可做甩手掌櫃，只要提供證件信息，其他由旅行社全部做完，還會開車帶客人去面簽全程陪伴，這種服務包括簽證費共420元；另一種是旅行社幫忙做好表格，其他的客人自己辦。美國公民前往歐洲目前無需申請，明年5月開始需要申請ETIAS。

報名及詳情可去電洽詢626-666-6999 或1-805-609-6090。地址2956 E. Colorado Blvd., Ste 120, Pasadena。