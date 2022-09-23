我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

北美現代汽車 捐贈橙縣兒童醫院40萬元

洛杉磯訊
CHOC首席開發官Doug Corbin（左起）、患者Ella Boyle、醫師Heather Huszti、北美現代汽車總監Brandon Ramirez及首席通訊官Dana White捐贈時合影。
CHOC首席開發官Doug Corbin（左起）、患者Ella Boyle、醫師Heather Huszti、北美現代汽車總監Brandon Ramirez及首席通訊官Dana White捐贈時合影。

北美現代汽車的企業慈善機構「現代希望」宣布，向橙縣兒童醫院 (Children's Health Orange County，簡稱CHOH) 捐贈40萬元，以支持其著名的兒童醫療和各種心理健康服務。現代汽車是在南海岸廣場的兒童節開幕晚宴贈予捐款支票

北美現代汽車首席執行官Randy Parker表示，「現代希望」40萬的捐款中，15萬元用於支持CHOC社區護理、服務、教育及研究。有助於需要的兒童都能獲得完善的醫療護理，無需擔心家庭能否支付。該院首席開發官兼基金會總裁Doug Corbin表示，現代對CHOC為兒童患者提供世界一流的服務至關重要。現代汽車了解並致力使該院成為兒童醫療保健和研究的領導機構，為眾多家庭帶來希望。

另外25萬元將用於CHOC的兩項兒童心理健康服務。首先是該院急診科的心理健康支持，由心理學家和資源專家負責處理心理健康案例，支持在急診室接受醫療評估及等待出院後計畫、或適當住院計畫的兒童與青少年。第二則是為Thompson自閉症中心提供兒童心理健康的支持，為自閉症兒童與家庭提供診斷評估、行為諮詢、治療，和醫療管理。特別是由接受過自閉症、和其他神經發育問題培訓和經驗的心理學家，所提供的服務。該院首席心理健康官Heather Huszti醫師表示，現代汽車這份捐款為CHOC提供重要的資源。

此外，現代汽車還捐贈一輛2022現代Palisade休旅車，幫助CHOC在橙市院區周圍提供患者接送、送藥物給免疫受損的患者服務。

「現代希望」是北美現代汽車企業社會責任機構，詳情可至HyundaiHope.com查詢。北美現代汽車2021年820家經銷商在美國，總共銷售了將近74萬兩車。

汽車 心理健康 支票

上一則

省水景觀 人工草坪滲透防蟲

下一則

世紀旅遊 全包式歐洲7國15日遊3299元

延伸閱讀

美國將對65歲以下成年人 進行心理健康篩查

美國將對65歲以下成年人 進行心理健康篩查
北美乘客滿意度調查 大紐約區這個機場最差

北美乘客滿意度調查 大紐約區這個機場最差
取消電動車補貼 美韓貿易緊張升

取消電動車補貼 美韓貿易緊張升
世界衝浪賽 中華隊獻台灣沙 橙縣僑民加油打氣

世界衝浪賽 中華隊獻台灣沙 橙縣僑民加油打氣
北美現代汽車加強對兒童醫療保健的承諾宣布向橙縣兒童醫院捐贈四十萬美元

北美現代汽車加強對兒童醫療保健的承諾宣布向橙縣兒童醫院捐贈四十萬美元
橙縣仇亞事件五年增1.6倍

橙縣仇亞事件五年增1.6倍

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53
若要達到最佳護齒效果，刷牙後切勿漱口。（shutterstock.com）

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

2022-09-15 19:25

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周