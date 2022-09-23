北美現代汽車 捐贈橙縣兒童醫院40萬元

CHOC首席開發官Doug Corbin（左起）、患者Ella Boyle、醫師Heather Huszti、北美現代汽車總監Brandon Ramirez及首席通訊官Dana White捐贈時合影。

北美現代汽車 的企業慈善機構「現代希望」宣布，向橙縣兒童醫院 (Children's Health Orange County，簡稱CHOH) 捐贈40萬元，以支持其著名的兒童醫療和各種心理健康 服務。現代汽車是在南海岸廣場的兒童節開幕晚宴贈予捐款支票 。

北美現代汽車首席執行官Randy Parker表示，「現代希望」40萬的捐款中，15萬元用於支持CHOC社區護理、服務、教育及研究。有助於需要的兒童都能獲得完善的醫療護理，無需擔心家庭能否支付。該院首席開發官兼基金會總裁Doug Corbin表示，現代對CHOC為兒童患者提供世界一流的服務至關重要。現代汽車了解並致力使該院成為兒童醫療保健和研究的領導機構，為眾多家庭帶來希望。

另外25萬元將用於CHOC的兩項兒童心理健康服務。首先是該院急診科的心理健康支持，由心理學家和資源專家負責處理心理健康案例，支持在急診室接受醫療評估及等待出院後計畫、或適當住院計畫的兒童與青少年。第二則是為Thompson自閉症中心提供兒童心理健康的支持，為自閉症兒童與家庭提供診斷評估、行為諮詢、治療，和醫療管理。特別是由接受過自閉症、和其他神經發育問題培訓和經驗的心理學家，所提供的服務。該院首席心理健康官Heather Huszti醫師表示，現代汽車這份捐款為CHOC提供重要的資源。

此外，現代汽車還捐贈一輛2022現代Palisade休旅車，幫助CHOC在橙市院區周圍提供患者接送、送藥物給免疫受損的患者服務。

「現代希望」是北美現代汽車企業社會責任機構，詳情可至HyundaiHope.com查詢。北美現代汽車2021年820家經銷商在美國，總共銷售了將近74萬兩車。