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國泰銀行將舉辦第45屆慈善高爾夫球賽

洛杉磯訊

國泰銀行將於11月1日在Industry Hills Golf Club舉辦第45屆慈善高爾夫球賽，已開始接受報名和贊助。今年的參賽費用為每位球員兩百元，包含球賽費用、免費試用練習場設施、午餐、晚餐及精美禮品。參賽者還有機會贏得一萬美元的一桿進洞獎。報名至9月30日額滿為止。

在過去這些年，國泰銀行通過慈善高爾夫球賽籌得善款近兩百萬元，幫助本地的非牟利機構，踐行致力社區蓬勃發展的願景。

 國泰銀行基金會主席吳平原表示，儘管由於不可抗力原因，暫停了兩屆慈善高爾夫球賽，但是該基金會從未忘記使命。如今的社區比以往任何時候都更需要支持。他邀請大家參加今年的球賽，攜手共建美好社區。

 國泰銀行慈善高爾夫球賽始於1977年，至今已舉辦四十餘年。恰逢國泰銀行成立60週年，讓今年的球賽活動意義更加深遠。國泰銀行高爾夫球賽委員會主席鄧孟輝表示，很開心可以再次舉辦這項慈善活動，同時也為國泰銀行的週年慶祝增添美好記憶。

 今年的活动收益將惠及以下非牟利機構︰亞美老人服務中心，國泰銀行基金會，華埠圖書館書友會，角聲家庭中心恩泉輔導事工，洛杉磯國際協會，爾灣中文學校，No Limits for Deaf Children，太平洋診所，台美人傳統週。

 國泰銀行是國泰萬通金控公司的子公司，成立於1962年，在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。2022年國泰銀行歡慶鑽石禧年紀念。詳情可至cathaybank.com查詢。

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