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華埠服務中心 免費流感及Omicron新冠疫苗注射

洛杉磯訊

華埠服務中心社區醫療診所，即日起提供「免費注射流感疫苗」及提供由FDA核准的輝瑞及莫德納「升級版Omicron新冠二價疫苗」注射服務。該服務中心(CSC)表示，由於新冠疫情加上秋冬季節，為保障民眾健康，接種流行性感冒疫苗是必需的做法，華埠服務中心診所的醫生，提供免費流感疫苗接種服務。該項服務對於高風險人群尤其重要，如65歲以上的人、或患有某些健康狀況如哮喘、心臟病、糖尿病和長期慢性疾病患者。

免費注射流感疫苗日期是9月24日(星期六)在中國城國泰銀行停車場，地址是777 N. Broadway, Los Angeles。10月1日(星期六)在CSC阿罕布拉市，地址是726 E. Main Street, Alhambra。10月15日(星期六)在中國城國泰銀行停車場，地址是777 N. Broadway, Los Angeles。10月29日(星期六)在CSC蒙市診所，地址是855 S. Atlantic Blvd., Monterey Park。注射時間都由上午9時至中午12時進行。前往接種者建議提前電213-808-1792預約時間，如在上午11時30分後會提供少量無需預約的名額，或到網址www.cscla.org查詢詳情。所有接種者需年滿6個月以上，攜帶身份證件，需配戴口罩及沒有發燒才能注射，且限量供應。

華埠服務中心在免費注射流感疫苗的同時，也提供由FDA核准的輝瑞及莫德納「升級版Omicron新冠二價疫苗」(Bivalent Booster)注射服務，該疫苗可稱作升級版補強針，針對變種病毒株增強抗體。

CSC首席醫療長Dr. Felix Aguilar表示，此二價疫苗是針對現階段流行之變種病毒株研發而成，可提供更好的保護，並降低重症。部分民眾認為確診過有足夠免疫力，無須接種補強針；變種病毒易在人體免疫力低下時入侵，接種補強疫苗仍十分重要。

前往接種「升級版Omicron新冠二價疫苗」 需符合以下條件：莫德納需年滿18歲以上，輝瑞需年滿12歲以上，已完成兩劑新冠疫苗接種，未接種補強針者亦可施打，確診者或剛接種補強針者，需隔至少60日以上。

流感疫苗 華埠 變種病毒

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