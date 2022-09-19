世界購物廣場 - 金秋購物專輯

世界日報 新推「金秋購物專輯」。最新的優質商品打折信息，千萬別錯過。





重陽九九 百孝為先 德成行金秋特惠

金秋時節迎來10月4日九九重陽，德成行推出金絲燕窩特賣低至75折，西洋參/花旗參特賣低至65折，海味超值低至5折，東阿阿膠也有特賣活動！

德成行是華人健康養生領域的知名品牌，自1979年起即以物超所值的價格為全美洲提供完整系列的優質花旗參、中成藥、中草藥、滋補品和山珍海味。

§ 德成行美國西洋參及花旗參：享譽全球，不論自用或給親朋好友送禮，絕對是上佳選擇。

§ 德成行金絲燕窩：是燕窩中的頂級滋補聖品。德成行向顧客承諾，天然無刷膠、無添加化學品，讓您享用起來更安心。

§ 德成行山珍：凡竹蓀、雪耳、木耳，菇類等均經行家精心挑選，原色原味。「千補萬補不如食補」，可改善身體的健康狀況。

§ 德成行土特產：上架的精品均為食療之必備元素，包括紅棗、枸杞、桂圓、蓮子、山楂、百合等。

§ 德成行鮑魚：經過專家精心曬制，肉身起了自然的變化，產生「溏心」的效果，品嚐起來更為甘甜、鮮香，有著鮮鮑所不具備的特殊風味。

§ 德成行花膠：是高級美顏聖品, 具有養陰潤肺、補腎益精、潤膚養顏等功效。花膠又稱魚膠或魚肚，是理想的高蛋白低脂肪食品。

§ 德成行乾貝：色澤金黃，個頭大，味道濃郁。古人曰「食後三日 獨覺雞蝦乏味」，可見乾貝之鮮美，非同一般。

§ 德成行海參：天然捕撈自四大洋，品類齊全，供應阿拉斯加紅海參、墨西哥刺參、加拿大海參、加勒比海彩虹參、日本關東遼參、斐濟特級禿參和南太平洋足參等。

德成行南加5家門市店

● 北聖蓋博新店 / 5439 Rosemead Blvd. (626)686-1883

● 蒙特利公園市 / 122 W. Garvey Ave. (626)288-8788

● 蒙特利公園市 / 401 E. Garvey Ave. (626)307-0794

● 工業市 / 17520 Castleton St. (626)322-2800

● 羅蘭岡 /1457 S. Nogales St. (626)839-0022

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