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德倫地產/貸款學院實戰班&百萬年薪經紀人挑戰班

洛杉磯訊

德倫地產/貸款學院參在現場設有展位。他們提供兩大類型課程：①地產/貸款執照班：首創獨家編寫中英文教科書及歷屆考古題，幫助考生輕鬆考取地產/貸款執照。②地產/貸款新手經紀人訓練班：協助剛考取執照的經紀人，對地產的買賣及貸款的申請有明確的概念。

房地產新手經紀人往往有三大迷思：1.獲客難, 2.成交難, 3.成為百萬年薪經紀人難，其實這都是錯誤的觀念的，德倫學院「房產實戰班」及「百萬年薪經紀人挑戰班」，將用八堂深入淺出的精湛課程，為上述疑問一一解惑。

貸款實戰班綱要2015年10月3號新的銀行放款條約TRID全面更新執行，如果你還是只有一張房地產經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼讓案子順利結案的機率就相對低。不懂貸款等於不懂房地產，要知道房貸利息的漲跌幅度及銀行審批的難易程度深度，主導著房地產的銷售趨勢，如果只單方面的了解房地產，卻不懂的貸款的程序及銀行的放款模式，那麼將無法透徹地看清楚房地產未來的走向。

很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，要知道貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，只要有加、減、乘、除運算即可，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。他們有線上和線下課程，詳情可至當天展位諮詢。

貸款 房地產

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