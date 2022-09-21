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聯合管線配件公司 卓越品質 優良質量 具競爭力價格

洛杉磯訊
聯合管線配件公司主要批發穿線管，管接頭，接線盒，等管理電線的器件。 (聯合管線配件公司/提供)
聯合管線配件公司主要批發穿線管，管接頭，接線盒，等管理電線的器件。 (聯合管線配件公司/提供)

聯合管線配件公司(United Fittings Inc) 成立於2015年，總公司位於Santa Fe Springs, CA，是電氣配件和電纜導管的領先批發商。

公司主要批發穿線管，管接頭，接線盒，等管理電線的器件。 工廠有超過20多年的生產經驗，所有產品都通過了UL認證，主要服務於本地的建築電器批發商，零售商，和承建商。

該公司工廠成立於 1997年，總廠位於中國，分廠位於泰國，產品在保證高品質的前提下更具有價格優勢。 為給客戶優惠的價格和競爭力，也可由工廠直接通過集裝箱發運到客戶倉庫。

所有的產品都通過了UL認證，帶有UL編號的標籤，確保產品符合質量標準。所有的產品都承保了高達百萬的產品質量險。

公司根據客戶的要求，對一些大包裝的產品進行拆裝，重新打包，以滿足不同客戶對數量的需求。 根據銷售金額和區域的不同，他們對一些訂單提供送貨服務，有些訂單甚至可以當天下單當天送達。

卓越的品質、優良的質量、豐富的庫存、具有競爭力的價格，是他們營業宗旨。 郵箱[email protected]

泰國 零售商

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