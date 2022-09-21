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中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

鄭德倫22日上午11時 演講主題 挖掘後院的寶藏 ADU建造概述

洛杉磯訊

GoGo Realtors負責人、房地產專家鄭德倫表示，華人社區現今最流行的土地開發方式ADU 開始於 2017 年，最大面積1200 平方英尺，樓高不可超過2層，建築後退距離地界線4英尺，每個城市在此基礎上對於ADU的要求略有不同。

建造ADU是後院土地較大的住宅最為經濟實惠的開發選項之一，目前市場行情每單元ADU的平均月租約在2,000元~5,000元，最大限度的利用了後院的土地價值。

ADU可以申請獨立的門牌號碼、獨立的郵箱及水、電、煤氣表，擁有自己的獨立性隱私，讓房東或租客均能免受打擾，且ADU與普通房屋擁有相同的使用功能以及相似生活空間。絕大多數的ADU是採用木框架結構建造，整個建築裝飾材料必須與原屋匹配，而ADU的建造有多種方式，比如如完全新建的獨立建築、改造現有居住面積為ADU，或者將車庫改造等。

建造ADU的三大步驟：一、聘請鑑定公司丈量土地界線並計算出ADU可以建築之最大面積(目前坊間收費在2,000元~5,000元不等，工作時長約在兩周)，二、由建築師規劃ADU建築結構圖並送交city審批(目前收費約在8,000元~10,000元，從畫圖到city核批時間約在4個月)，三、由工程營造公司根據city核准之設計圖進行價格評估(目前坊間收費約在200元~250元/呎，工程期約在6~9個月)。

因此總的來講，一棟ADU從開始到完成，約耗時1年，經費在15萬~25萬。歡迎當天現場諮詢。

華人 隱私 房地產

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