南加第四屆華人專業建材裝修展及建材相關專業講座 廠商介紹

Curtis Su Associates 獨立設計事務所。(業者提供)

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦「南加第四屆華人專業建材裝修展及建材相關專業講座」

日期：9月22日(周四)-9月23日(周五)

地點：Almansor Court. 700 S. Almansor St., Alhambra, CA

展出時間：10:00am-5:00pm 免費入場

SolarMax 太陽能安裝公司。(業者提供)

SolarMax 太陽能安裝公司 幫助屋主邁向太陽能住宅

準備好邁向太陽能住宅了嗎？南加華資最大的太陽能系統安裝公司SolarMax，將參加本次展覽，屆時將在現場回答相關問題，如安裝太陽能的成本，可抵稅的額度以及聯邦太陽能抵稅額等。現場還有不銹鋼水杯，口罩。環保袋等禮物。加州能源委員會估計，太陽能發電將讓屋主30年內平均省下2萬美元能源開銷。

SolarMax公司實力雄厚，總部位於河濱縣，佔地8英畝，1萬4千呎能源技術開發區。優質工作團隊專精商業、住宅太陽能系統，從簽約、測量、設計到貸款 計畫一條龍服務，經驗豐富。

安裝太陽能發電系統，不但隔熱又可節省高漲的電費，購置太陽能系統投資回報率更高。長期太陽能貸款好處多例如：平均電費每月300 美元，貸款利率4.99%，期限20年，新的太陽能支付每月 160 美元，無需自掏腰包，平均每月可以節省 140 美元。

SolarMax提供高質量的太陽能板和安裝，還提供內部貸款融資選擇，網址www.solarmaxtech.com。

美淨純水企業。(業者提供)

美淨純水企業 提供更乾淨安全的飲用水

「美淨純水企業」是飲用水科技公司，使用由美淨水科技帶來的家庭淨水器和軟化器，提供的更乾淨、更安全的飲用水。

美淨純水成立於1987年，服務南加州已有30多年歷史，擁有加州大多數華人用戶。為華人家庭提供飲用水淨化和軟化服務，他們的解決方案是從安裝和測試之後，工作才算完成。並確保去除水中異味，提供乾淨高品質飲用水。軟水器大幅提升水的品質，經由軟水泡製的咖啡和茶，無論是香味或口感，都更甘醇可口。

該純水企業是註冊並投保的工程承包商、訓練有素的專業技術團隊，完全勝任所提供的項目。產品展示中心在聖蓋博和羅蘭岡，有兩個展廳展示他們先進的水技術，客人可以到展示廳了解產品再購買，服務團隊並提供電話查詢和上門檢測服務。他們擁有眾多華人使用產品的口碑及推薦，美淨純水企業還有專業服務車隊，到府服務。歡迎顧客到建材裝修展現場攤位查詢或選購，有專業人員細心解說。

Curtis Su Associates 獨立設計事務所

Curtis Su Associates 是一家成立於南巴沙迪那的獨立設計事務所。在過去幾年的全球流行病環境下，他們利用此契機開設了雲端工作室，這不僅讓他們的員工可以不受限於工作地點，同時也讓他們擴大了服務的地域，讓他們與更多不同背景的設計師們有了更多的合作。

在這幾年中，工作室的快速成長得益於和上下游產業的緊密合作，包括各類精細木工，金工以及小型的手作工坊們。同時，受到預製化建築的啟發，他們也同步開啟了一套室內預製模塊化整裝的生產線，幫助業主最大程度減少浪費，縮短工期，降低施工預算。

詳情歡迎當天到他們展位洽詢。

網址：curtissu.com。

資深財富理財師Kerrie Hsu。(業者提供)

資深財富理財師Kerrie Hsu 三種理財方式更能保障生活

資深財富理財師Kerrie Hsu，在現場提供三種理財方式，更能保障生活，包括人壽保險 、房屋貸款保險、企業保險。

高端客戶傳承免稅收入，最寶貴的收入是「免稅收入」，人們退休規劃中最重要的收入。其中一種就是永久性人壽保險，它可免稅增長及提款享有免所得稅優惠。

遺囑、信託和人壽保險是財富傳承的主要工具。而其中最需要重視的就是人壽保險，因為它有優勢：1.靈活的保單可以掌握傳承時間和傳承的金額，每年都可以領錢直至終身。2.房產傳承、股票傳承都需要各種各樣的高額賦稅，而保單傳承則成本非常低。3.傳承的私密性，有效性並受法律保護，還可避免債券債務的糾紛。

房屋貸款保險，銀行員常會說這是「留愛不留債」的保障。房貸壽險的概念是在房屋貸款繳納的期間， 給予貸款者人身保障， 如果貸款者在房貸繳款期間全殘或身亡，便由保險公司還清貸款餘額。

企業保險，也被稱為商業的保險。幫助保護企業主免受預期損失。商業保險有很多種，包括財產損失險、法律責任險和與雇員有關的險種。