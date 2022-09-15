南海岸廣場社區公益優惠20%！9/21-9/27僅有一週

Angelitos公益優惠僅有一周

2022年9月21日至27日

Angelitos公益卡是South Coast Plaza的獨家產品，在所有的禮賓服務台皆有出售。以60元購買您的Angelitos公益卡，持卡人可以在2022年9月21日至27日這一周期間在70多家參與公益活動的精品店和餐廳享受20%*的優惠。

有關參與活動的精品店和餐廳的完整列表以及更多信息，請訪問southcoastplaza.com/angelitos

Angelitos公益卡的銷售使橙縣 的Big Brothers Big Sisters青少年公益組織受益。

南海岸廣場很興奮的與其精品店和餐廳再度合作，連續第21年支持Angelitos de Oro是一個橙縣和內陸帝國Big Brothers Big Sisters青少年附屬組織。Angelitos de Oro已為Big Brothers Big Sisters的青年輔導計劃籌集了超過650萬美元。

自1958年以來，橙縣和內陸帝國的Big Brothers Big Sisters為面臨逆境的年輕人提供了強大而持久、專業的一對一指導關係。有了導師，年輕人能夠實現里程碑，例如高中畢業，設定大學目標，爭取長期成功並充分發揮潛力。

向Angelitos de Oro捐贈60美元，作為回報，您將獲得一張Angelitos公益卡並在參與活動的精品店和餐廳享受20%的優惠。

*有一些限制。詳情請參閱商店和餐廳。

Angelitos de Oro是橙縣和內陸帝國的Big Brothers Big Sisters的支援單位，籌集資金支持該組織的青少年指導計劃。