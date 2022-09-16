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華人保險理財協會 9/17慶34周年 送餐券

洛杉磯訊

華人保險理財協會（California Asian Insurance & Financial Professional Association, CAIFPA）將於9月17日週六舉辦34周年慶典晚宴，現場有保險同業工商大展和精彩表演，並於當天下午舉辦兩場專業保險經紀同業參與的保險演討會，希望能和保險經紀同業共同成長。提早於活動官網報名的保險經紀同業，將可獲得晚宴餐券。報名及詢問電郵：[email protected]

當天下午4點30分將先由美國泛宇集團副總裁（Vice President）Joseph Lee演說減稅退休計畫；5點由Global Atlantic Financial Group的Senior Advanced Market Analyst Joey Ng解說業務管理工具CLOUT，協助拓展保險業務。

活動當晚除了有精彩的歌舞表演外，特別邀請前衛生部副助理部長，仁愛集團林元清醫師Dr. Matthew Lin擔任晚會的特別嘉賓，講解美國當前最新醫療保健趨勢。此外，現場大約有30家保險公司的攤位，也會提供最新的市場趨勢、保險產品，以及全面 性的金融理財專業知識，相信可以讓每一位參與的來賓都收穫滿滿。

華人保險理財協會CAIFPA經歷34年的開拓與努力，已廣受到保險理財同業的認可與肯定，並獲得MDRT認可的專業非營利組織。協會的宗旨是團結南加亞裔保險金融理財專業，為會員提供平臺分享知識與經驗、回饋社區。尤其是隨著時間的變化，許多保險和理 財的規定和發展也有新的趨勢，因此CAIFPA希望能持續提供保險同業最新的理財講 座、稅務新知，期許能會員共同成長，帶給客戶最專業、全面的財務規劃。

本屆34周年慶祝大會地點：Pacific Palms Conference Resort（1 Industry Hills Pkwy, City of Industry, CA 91744）

保險 華人 亞裔 退休 南加

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