9/22,23上線 教你打破「富不過三代」

成功的背後會帶給你所期望的名和利,更重要的是可以達到在宏富理財所釐定Freedom of Time and Freedom of Choice 的最終人生目標。但與此同時,成功亦意味著更高的稅賦在後面等著你。美國歷代富豪又如何利用規劃把一代又一代需要支付的遺產稅,消失得無影無蹤? 這次講座會介紹不同信託,為你量身訂做,將日後子孫每代需要付的遺產稅置於無影。

宏富理財兩位元財務規劃師各執業超過30年,累積的經驗不但可以瞭解客戶所關心的稅務問題,和未來的日子中將會面臨的挑戰。他們會從這些難題中,將客戶未來10年20年甚至乎30年後的目標,回推到今天來鎖定從今天開始的規劃方向,然後決定今天需要做的計劃及方案。

此次的講座內容圍繞的課題,會從鞏固退休 很收入出發,打破傳統觀念,採用嶄新的投資 順序及輕重,來達到退休無憂的目的。如果把退休收入安排好,就可以著手處理剩下來的資產去提高生活質素享受人生。

除此之外,更會探討成功的企業或日久長期增長的房地產 ,後代無意經營,最終要變賣處理面對龐大增值稅的問題。往往要提供足夠收入,又要減低稅賦,同時又要如何兼顧到把絲毫不損辛苦經營的資產轉移給後代。

宏富理財是一所不斷鑽研嶄新計劃的財務規劃公司,隸屬於美國上市証券公司Ameriprise 。線上講座時間為 9月22日週四下午4點至5點45分,9月23日週五中午 12點至1點45分,報名截止日期 9月21日 中午12點,報名電子郵箱 [email protected] , 專線425-372-4728 (有24小時留言) 。研習會將通過線上Webex舉行,報名成功後會發送線上鏈接。