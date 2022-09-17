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中文60小時 報稅執照班

【阿罕布拉訊】

位於阿罕布拉市的Liberty Tax Service (LTS)，定期舉辦的中文「60小時報稅執照班」，9月18日開始上課。該課程經加州報稅員教育委員會(CTEC)，CTEC Provider #2097認可。教大家報稅、省稅，並有公司稅法及EA Review班，並詳解最新稅法。另有簿計速成班，老師手把手教學，一年免費諮詢。因社交距離，座位有限，希儘早報名。

位於阿罕布拉市的Liberty Tax Service (LTS)是全美三大報稅公司，專精稅務疑難雜症，會計薪資，稅局交涉，公司個人報及省稅，成立公司，稅號申請，公證服務等。

其教學內容包括個人及公司稅法，不需要會計師背景，內容由淺入深，畢業後可以自己當老闆板，可向IRS及CTEC登記，成為正式合法的報稅員，自力門戶，替人報稅及獲得正確的稅務知識為自己省稅。

中文班何老師有30多年報稅及二十多年的教學經驗，除書本知識外並有多年實按經驗，給學員提供參考。並有免費稅務講座，內容包括房屋買賣法，個體戶報稅法，小型公司稅法，退休人士及學生稅法，地產及其它經紀人報稅法，外國人稅號申請法。

報名上課洽詢電話626-282-4018，地址51 S. Garfield Ave, Alhambra，或Email: [email protected]，網址www.libertytax.com。

報稅 阿罕布拉 加州

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