海瑞得亞洲藝術精品拍賣 9/20舉錘

海瑞得拍賣 行 ( Heritage Auctions ) 亞洲重要藝術拍賣將於9月20日舉錘，前耶魯大學 教授珍藏及重要藝術家大幅畫作將在拍賣會亮相。

一只罕見的明代洪武釉裡紅牡丹紋花口盤 ，來自於前耶魯大學皮博迪博物館策展人Cornelius Osgood博士夫婦。海瑞得拍賣行指出，這只髮色純正的釉裏紅大盤是Osgood夫婦於1956年購於紐約Frank Caro畫廊。

此次拍賣中Osgood博士其他的珍藏還包括一組19件明早期白玉雕龍紋帶板，一隻罕見的唐代三彩精美瓷枕，漢代陶犬俑，以及超過70件的各類陶瓷器。

九月的亞洲藝術拍賣會還有眾多其他私人藏家的收藏。拍品包括了總計超過400的玉器、瓷器、文房、近代書畫及日韓藝術品。其中很多拍品具有相當的文化重要性。

由眾多藝術家合作的大呎幅作品，還包括了眾多20世紀前葉重要藝術家及知識分子，例如黃君璧，葉公超，歐豪年等。

更多拍賣信息及完整圖錄可上網瀏覽HA.com/8090。南加州 華人代表 Moyun Niu ( 牛默耘 ) 電話 (310)492-8659, 電郵[email protected]。