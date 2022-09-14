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KIA發布2023 FORTE

洛杉磯訊

加州爾灣, 2022年8月31日 – Forte在去年進行了重大改進，包括新的前後設計元素、新的可用10.25 英寸寬屏導航顯示器和擴展後的高級駕駛輔助系統 (ADAS) ，而2023 Forte 緊湊型轎車保有了這些改進。Forte仍然提供四個裝飾級別——LX（以前的 FE）、LXS、GT-Line、GT，並在高速公路上保持高達 41 MPG1。

2023 年，所有配備 2.0 升發動機的 LX、LXS 和 GT-Line 車型均符合 SULEV30 標準。 此外，GT 技術包已被刪除。 然而，FCA Fusion，包括：前碰撞警報 -自行車 (FCA-Cyc)、電子駐車製動器 (EPB)、高速公路駕駛員輔助系統 (HDA) 和基於導航的智能巡航控制 (NSCC) 的組合 - 以前包含在 GT 中 技術包，目前已添加到帶 DCT 的 GT 車型中。

發動機有2.0 MPI I-4 – CVT: 147馬力/132 磅尺扭矩及1.6T GDI 1-4 – 6速手動或者7速 DCT: 201馬力/195 磅尺扭矩等2款可選。

總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV

汽車 加州 爾灣 SUV NBA

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