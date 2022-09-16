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南加第四屆華人專業建材裝修展及建材相關專業講座 廠商介紹

洛杉磯訊
（圖：廠商提供）
（圖：廠商提供）

世界日報與華人營建公會攜手舉辦「南加第四屆華人專業建材裝修展及建材相關專業講座」

日期：9月22日(周四)-9月23日(周五)

地點：Almansor Court. 700 S. Almansor St., Alhambra, CA

展出時間：10:00am-5:00pm  免費入場

地毯大王 36年口碑 5萬呎倉庫

提供銷售/設計/施工一條龍服務

地毯大王從事地毯業務至今己36年，擁有兩百萬存貨量，提供銷售、設計和施工一條龍服務，代理多家知名品牌、款式多樣，可滿足大小辦公樓、商店及住家不同需求，在南加已是老字號、經驗足具好口碑。

地毯大王儲備許多高品質、高價值、富有設計感、但價位適中的羊毛地毯和手工地毯，獲得顧客青睞。

同時該公司也積極開拓進軍窗簾業。其窗簾採用歐洲設計師，推出歐式、中式、皇家和田園等窗簾裝潢系列。歡迎當天至地毯大王精心裝置的展位參觀，並了解最新產品詳情，他們具經驗的專業人員將提供第一手訊息。

藍天櫥櫃 工廠直銷批發零售

歡迎建商 安裝師傅及顧客比較

藍天櫥櫃工廠直銷批發零售，歡迎建商、安裝師傅、新老顧客比較。藍天櫥櫃經營20年，有豐富超前的設計理念和承接大型工程的經驗，服務品質一流。在河濱縣設有分公司Galaxy Cabinetry。

藍天櫥櫃能提供顧客期望的品質，地方風格、款式和各種功能，並提供良好顧客服務。藍天櫥櫃給家裡廚房、臥室，書房及需要的房間，創造美麗及高品質的櫥櫃。

藍天櫥櫃有寬大的展示廳，百萬庫存，多種不同款式的中高低檔櫥櫃、浴櫃、衣櫃、和各色美式實木櫥櫃，環保且結實耐用。服務包括設計與安裝，工廠直銷，批發零售，五年品質保證。歡迎建商、安裝師傅、新老顧客當天到他們的展位參觀品質，比質量、比服務 。

（圖：廠商提供）
（圖：廠商提供）

優力集團 Unikoo Glass & Hardware

玻璃五金/商業五金/樓梯扶手/淋浴房

優力集團公司 Unikoo Glass & Hardware成立於2016年，是一家擁有獨立設計團隊，專業訂製安裝團隊，有完善的倉儲物流的建材集團公司。公司主營玻璃、玻璃五金、商業五金、樓梯扶手、淋浴房等產品。種類豐富，配色齊全。

旗下有Unikoo Glass & Hardware、Us Covey Inc、Suro Bathroom Fixtures 三家公司，在亞洲擁有工廠，在洛杉磯有兩家倉庫服務全美，並在紐約、西雅圖、聖地亞哥等多個城市，擁有品牌代理商。

該公司表示，秉承「專業人做專業事」的服務理念，爲每一位客戶提供建材採購一站式服務，擁有強大的售後服務體系，讓產品工程變得更簡單，具有生命力。公司位於洛杉磯 El Monte，[email protected] ， www.UnikooGroup.com。

（圖：廠商提供）
（圖：廠商提供）

AAA AMERICAN CPA服務

小型企業/初創企業/跨國公司

AAA AMERICAN CPA, INC成立於2014年，在阿罕布拉、羅蘭岡和拉斯維加斯設有3個辦事處，多年來服務於中高端市場的客戶，在大洛杉磯和舊金山灣區享有聲譽。

李宏健 Nick Li, CPA創始人兼首席執行官，擁有2年中國會計師事務所工作經驗、10年美國政府犯罪檢查調查。專注於美國稅法和政府運作CA、WA 和 NV 的註冊會計師；註冊內部審計師；註冊欺詐審計師；認證計算機安全審計師。

該公司客戶從小型企業、創業型初創企業到跨國公司，涉及多個行業，包括信息技術、區塊鏈、生命科學、能源和清潔技術、媒體和娛樂通信、建築、零售、電子商務、教育和金融服務。

該公司服務包括新業務的形成、會計外包、工資單、會計預測、現金流管理、業務估值、內部控制、商標、股權結構諮詢、IRS 審計代理、罰款減免辯護、稅務準備和規畫等。

AAA AMERICAN擁有一支專業的註冊會計師團隊，在四大會計師事務所擁有多年的公共會計經驗。專注於幫助小型企業和高淨值個人進行稅務規劃和準備。此外，還幫助財務規畫和企業會計服務和也有保險服務。AAA願意成為客戶會計稅務的戰略合作夥伴。

（圖：廠商提供）
（圖：廠商提供）

洛杉磯 南加 華人

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