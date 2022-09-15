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南加第四屆華人專業建材裝修展及建材相關專業講座 廠商介紹

南加訊
恆益門窗，追求卓越，生產多種檔次的門窗。(業者提供)
恆益門窗，追求卓越，生產多種檔次的門窗。(業者提供)

世界日報與華人營建公會攜手舉辦

南加第四屆華人專業建材裝修展及建材相關專業講座

9月22日(周四)-9月23日(周五)

地點：Almansor Court. 700 S. Almansor St., Alhambra, CA

展出時間：10:00am-5:00pm  免費入場

土豆建築專精商業/住宅及ADU加建等建築工程。(業者提供)
土豆建築專精商業/住宅及ADU加建等建築工程。(業者提供)

土豆建築 專精商業/住宅及ADU加建等建築工程

2008年創建於加州的土豆建築（Potato Construction Inc），其專業團隊將在建材展的展位上，回答有關加建ADU的費用，施工時間等所有相關問題。

土豆建築專精各種商業，住宅等大小工程，定制房屋，設計，工程，改善，裝修，施工等。根據不同客戶的個性化需求，量身定制建築服務。

專業團隊年輕、勤奮，充滿朝氣與創造力，精通政府法規，有資質、執照與高額保險，全面整合行業資源，為客戶帶來滿意的設計、最優質的服務與具競爭力的建造成本。他們在加州、內華達州、華盛頓州的美國西岸地區，完成了超過300個商業與住宅項目。

很多華人對加建ADU感興趣，ADU的好處是無需買地，也無需再申請水電煤等公共設施，可大大節約施工等費用，加建完成，還可每月穩定收租。土豆建築十多年的豐富經驗，確保客戶能如期入住與開業。商業工程貴在為客戶爭分奪秒。工程之外，也不吝嗇將所掌握的資源與客戶分享。公司位於 Arcadia。網址www.potatoconstruction.com。

恆益門窗 南加知名好門窗工廠 追求卓越 生產多種檔次的門窗

恆益門窗 Value Windows & Doors 是一家採用美國頂級節能玻璃和高精度德國配件 , 可以生產多種檔次的門窗工廠。2005年建廠以來，恒益門窗的GS，Galaxy，Imperial塑鋼系列門窗已成為南加州家傳戶曉的好門窗。近年從奧地利引進的LiSec全自動中空玻璃設備，德國Schrimer， Urban等高精度自動型材機加工中心，又把恒益各種系列門窗質量推上一層樓。

恒益門窗的斷橋鋁門窗結合第四代節能玻璃，通過了加州2020年最新高能效建築標準 Title 24 要求，成為現時市面上唯一能夠做到這一點的鋁合金門窗。

此外，恒益為迎合高端訂製房屋市場需求，推出新一代斷橋鋁AUC系列。單片50平方尺以上的巨型門輕鬆單手開關。無論您選用折疊門，推拉門還是隱藏門，恒益都能把天地河山帶進您的夢想家園。

榮獲美國建築協會 FGIA (AAMA) 和 NFRC認證，十多年來恆益門窗在設計和生產都是為了製造出盡善盡美之產品，歡迎各界建商、批發商、工程承包商、裝修師傅及屋主洽談，共建高品質生活。

精工保全工程公司，專精防火/防盜/門禁管理/監視系統。(業者提供)
精工保全工程公司，專精防火/防盜/門禁管理/監視系統。(業者提供)

精工保全工程公司 專精防火/防盜/門禁管理/監視系統

精工保全工程公司（EARL Security Inc.）保護顧客的資產和安全。公司持多個美國加州工程執照，擁有百萬工程保險；保護千家萬戶、公私企業、住宅等近30年施工及服務經驗。 專業項目包括「防火」、「防盜」、門禁管理、 對講、 監視系統。

公司客戶包括：工商業者、住宅、私立學校、旅館業者、餐飲業者、聯邦和州政府郡政府、軍方、營建商、投資商、療養院、各科診所等。

精工保全是你資產的最佳保護神，提供空屋、廠房視頻防盜保護系統，當盜賊入侵時警報系統可自動傳影, UL 24小時監視中心専員同步為你把關，當警方得到警報錄影鑑定，會優先巡邏到場抓賊！ 公司 提供的天眼視頻監控保全系統，是你高枕無憂的最佳選擇。

你的產業火警系統有年度維修檢測報告嗎？若是你的保險公司，加州消防局和地區消防單位要求提供年度檢測報告時，火警器材一定要保持正常，才能保人身安全。

精工保全工程經驗豐富、專業認真可靠，是你的保安團隊！令你安心、放心、開心。

百萬頂級設計展示公司，代理名牌燈飾/大家電/廚浴/櫥櫃/木地板。(業者提供)
百萬頂級設計展示公司，代理名牌燈飾/大家電/廚浴/櫥櫃/木地板。(業者提供)

百萬頂級設計展示公司 代理名牌燈飾/大家電/廚浴/櫥櫃/木地板

百萬頂級設計展示公司（ Million Decor Design），代理名牌燈飾、大家電、廚浴，櫥櫃、木地板。該公司Arcadia的豪華展示廳，呈現全方位專精設計、代理、銷售中心，也提供專業團隊安裝服務。

該公司代理的燈飾特色：名牌、高雅時尚、新款、傳統或豪華型；類別分為名家設計水晶燈、臥室燈、餐吊燈、LED燈、衞浴燈、手吹玻璃燈和裝飾品、室外燈、庭園燈、智能安全防衛燈具、LED省電燈泡、法國設計新款燈開關等。代理品牌繁多，特別介紹Aladdin大型吊燈升降系統。

大型家電：名牌廚房用具，名牌爐頭、嵌入式烤箱、嵌入型蒸爐、冰箱、酒櫃、洗碗機、微波爐、抽油煙機；代理品牌包括 Viking、Zephyr、Fulgor、GE、Smeg、Silhouette等。

廚浴設備：各式新穎德國，日本，義大利廚浴設備廚房水槽，洗臉盆，各種淋浴，各式水龍頭，浴缸，按摩浴缸，馬桶，智慧馬桶座，廚浴櫃把手，無水箱熱水器；代理名牌有Hansgrohe，Grohe，Toto，Kohler，Duravit等， Rubinet廚浴設備。

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