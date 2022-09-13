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2基金會提供野火安全補助金 助社區備災救災

洛杉磯訊

加州消防基金會（CFF）在PG&E公司基金會的支持下，向66個地方消防部門、消防機構以及社區團體，發放了總計73萬元的野火安全補助金，幫助社區加強備災和救災工作，為消防員購買個人防護設備和專用設備，完成防禦空間和植被管理工作，減少燃料降低危險，並開展消防安全公共教育和外聯。

基金會和PG&E以140萬元慈善資金，支持CFF擴展的2022年野火安全和準備計畫（WSPP）。 該計畫目標加強加州對野火安全的意識，並為火災威脅高發地區服務不足的社區提供資源。為地方組織提供贈款是WSPP的覈心組成部分。

Rick Martinez表示，在過去幾年加州野火及破壞未曾減輕，這些贈款可為消防部門和地方組織在保護加州人民發揮作用。2018年以來，全加州265個消防機構是WSPP的一部分，通過贈款計畫獲得了300萬元的直接資助，該計畫每年收到的申請數量都在增加。 資助對象是加州公共事業委員會高火災威脅區確定具有極端或高火災風險的特定社區。

PG&E執行副總裁、首席風險官和臨時首席安全官Sumeet Singh表示，準備和應對加州日益增長的野火風險，需要所有人的共同努力。PG&E正盡己所能使用所有工具來預防野火，他呼籲廣大客戶及房屋業主也要做好準備。

WSPP側重於兩個關鍵領域來幫助保持社區安全，首先是野火安全宣傳，由CFF以中、英、西、越、苗語開展，以促進火災的早期疏散。WSPP通過開發和分發各語言消防安全資訊，克服語言障礙。 

贈款計畫由CFF通過申請的程序進行管理。CFF向受援消防部門、機構和社區團體提供贈款，以支持專注於野火/災害預防、備災和/或救濟和恢復援助的項目和方案。

PG&E和基金會2022年對WSPP的140萬元支持與CFF 5年持續合作，提供總計600萬元的支持加強消防安全意識。慈善捐款由股東出資，不由PG&E客戶支付。

CFF是一個非營利性組織，幫助消防員和家人及社區。 CFF的「消防員在你身邊」計畫也得到PG&E的支持，該計畫以數位和印刷形式提供多種語言、文化相關的消防安全資訊，以幫助公眾保持安全。

太平洋瓦斯電力公司是PG&E公司的子公司，是一家天然瓦斯和電力聯合公用事業公司，為加州北部和中部70000平方英里的1600多萬人提供服務。更多資訊可到pge.com和pge.com/news查詢。

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