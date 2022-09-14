華明勝律師 為車禍受害者提供免費法律諮詢

「華明勝律師事務所」自1984年創立以來，為聖蓋博谷、洛杉磯及加州 其他地區的交通事故受害者獲得傷亡賠償。

華明勝律師事務所表示，如不幸遇到車禍 ，可電車禍熱線626-282-6868尋求他們協助，經驗豐富的車禍律師，會提供無風險的免費法律諮詢服務，多語言事故律師和客戶服務團隊，會為事故受害者爭取合理的經濟補償。

雖然每個車禍的情況各不相同，但是某些駕駛行為會增加車禍的機會率。在某些特殊情況下，超速或快速駕駛可能導致事故。注意駕車速度，尤其是在天氣狀況不太理想時。忽視交通信號、穿過實線進入拼車車道、不正確的掉頭及任何違反交通規則的駕駛習慣，都有可能導致車禍事故。駕駛時發短信、試圖查找路線或手持手機，都會讓駕駛員可能被認定為事故中的過錯方，開車時最好把手機和電子設備放在一旁。超過30%的致命車禍事故都涉及酒駕，在酒精或毒品影響下的駕駛，極有可能造成交通事故，而且這是重罪，絕不要在酒後開車。

華明勝律師事務所會如何幫助客戶，因為每個汽車 事故都涉及不同的具體情況，但事故受害人及其家人，所承受的痛苦和壓力，則是有目共睹。他們律師事務所多語言的律師們與客戶密切合作，力求為客戶爭取汽車事故傷害賠償，並讓流程變得簡單。受害人將從專業醫療機構獲得所需的治療，不必擔憂堆積的醫療費用，客戶也不必自行承受與保險公司抗爭賠償，讓專門的汽車事故律師幫助你，他們擁有30多年豐富的經驗和眾多成果。

在車禍中客戶可獲得免費的初步諮詢。如他們沒有為客戶贏得案件，將不收取客戶任何費用，他們的訴訟團隊將與專家們密切合作，找出導致事故的原因，並向過錯方追究責任。

華明勝律師事務所工業市總公司地址在17700 Castleton Street, #168, City of Industry, CA、聖蓋博市分公司地址在801 E. Valley Blvd., Suite 206, San Gabriel、河濱市公室地址在11801 Pierce Street, Suite 200, Riverside、聖地亞哥公室地址在501 West Broadway, Suite 800, San Diego、另北加州、Austin、Dallas、Las Vegas、Scottsdale等均設有辦公室。