許氏參業/德成行 圓滿舉辦北海道海味展銷會

許氏參業集團副總裁林維章（左1），德成行負責人何永信（右1）與日本北海道漁業協同組合連合會參訪團。

日本 北海道漁業協同組合連合會與許氏參業集團，共同拓展美洲地區北海道干貝昆布等名產行銷。北海道漁連代表於9月初來美考察。日前，為配合這次的考察行程，許氏參業集團特別邀請德成行，於日前在德成行北聖蓋博分店，共同推出「日本北海道海味產品展銷會」，並提供「來就送許氏福袋、買就送許氏好禮」的優惠，受到顧客歡迎，活動圓滿結束。

展銷會由北海道漁連代表，德成行負責人何永信、許氏參業集團副總裁林維章共同參與。林副總裁表示，這次能共同推展北海道海味商品，是合作的第一步，希望未來能有更多機會共同嘉惠南加 的消費者。德成行市場行銷總經理賴世亮致詞時提到，北海道的干貝與昆布一向都是熱銷商品。目前德成行的五家實體店，雖然只開在南加州，但通過網上銷售，商品遍及全美。北海道漁業協同組合連合會代表理事常務山口重幸（JukoYamaguchi）表示，美洲華人 的消費市場潛力無窮，未來希望能更密切合作，為美洲的華人顧客提供更多優質的北海道特產。

此次展銷會商品包括北海道干貝及昆布，及美味零食「北海道磯燒帆立貝」，也就是即食干貝。北海道地理環境優良，水質特別清澈，出產的干貝具有新鮮、芳香、美味等特色，其生產佔世界市場首位，達八成以上，更因為品質優越而獲得了全球第一的評價。昆布Konbu是生長在寒帶海域的一種海藻，產自北海道的昆布顏色呈灰黑色，為細長昆布中產量最多的一種。北海道品質精純的干貝與昆布，20多年來透過許氏的推廣，受全美華裔消費者的肯定。