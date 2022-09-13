參訪Kia喬治亞州公司汽車生產線

Kia喬治亞州公司。(業者提供)

Kia 喬治亞州 公司人文主任Rick Douglas介紹，Kia2006三月宣布將於喬治亞州West Point市設廠生產汽車 ，2009年開始進入量產。2021年從配合總公司的S Plan戰略計劃，由Kia Motor Georgia改名為Kia Georgia公司。

該廠斥資18億元，佔地2200英畝，廠房650英畝，生產線傳送帶將近7英里，從一卷鋼版壓鑄成車身、車門，經過焊接組裝，烤漆，再到汽車內外組裝、試車。可同時生產K5轎車、Sportage、Sorento、Telluride等SUV 共四款汽車。其中Telluride 熱門得獎旗艦SUV只在該廠生產，供應美國市場及出口中東9國。相效於其他品牌車廠20-30%試車，Kia Georgia 100%試車，確保新車品質。自該廠投產己來己贏得15座JD Power各種優等獎牌，4座JD Power 最佳品牌獎。是對該廠員工的最佳肯定。

Rick介紹，West Point市及鄰近的城市原來是美國紡織業的生產重鎭，但隨著產業外移，工作機會大量減少，整個城市陷入困境。Kia在喬治亞州West Point市設廠生產汽車，創造大量的工作機會，拯救了West Point及鄰近的城市。

幾位Kia喬治亞州生產線員工接受採訪，其中David及Alejandro Vreeland是父子檔，爸爸David在2012年先進公司，目前任職焊接生產管理，兒子Alejandro在組裝缐，David 說到Kia 喬治亞州公司以後待遇福利不錯，工作相當愉快。當兒子高中畢業，不想再繼續就學，在思考人生前途時看爸爸過得不錯，也來試試看，就這樣待下來了。也因為如此，Kia 喬治亞州公司贏得很多在地的員工的向心力。

Kia 喬治亞州汽車廠見證了亞裔企業在美國深南的成功投資，與當地社區溶合完全實現「同城一命」的團結，創造共同的驕傲。