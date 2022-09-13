全新科學Honors榮譽學分課 助申請大學脫穎而出

Elite教育集團舉辦教育博覽會。(業者提供)

大學申請材料包括高中成績、各種考試分數如SAT 、課外活動和推薦信等，要獲得審核官青睞的關鍵，就是提交令人深刻印象的申請材料。如果你的孩子在學校不是第一名或SAT成績不理想，且在樂器或運動沒有過人天賦，那麼提前規劃獨特的修課成績單，將有機會幫孩子脫穎而出。

Elite Open School（EOS）是由全球分佈超過50所分校的美國ELITE教育 集團（Elite Educational Institute）創立，是獲得西方院校聯盟WASC（Western Association of Schools and Colleges）認證的私立高中。即使不是EOS全職學生，也可在此修課獲得正式學分與成績單。申請大學時在原本學校成績單外也提交EOS成績單，將在大學計算最終GPA與AP/Honors課程數量時，讓自己更加突出，特別是今年新開設的兩門正式學分課程，對有志申請頂尖大學與理工科技專業的學生帶來助益，分別是量子計算機Quantum Computing和機器學習Machine Learning，兩者都是UC加大認證的科學類別（D）Honors榮譽學分課。

Elite教育集團表示，量子計算機課程是由 IBM主持研發，並由哈佛、史丹福、牛津和麻省理工學院的研究人員共同設計。將量子物理學運用到計算機的量子計算機技術，具有超越傳統計算機限制的高性能信息處理能力。量子計算技術應用領域非常廣泛，例如：量子計算機有望使醫學 藥物開發過程中的分子設計和分析更加容易，或是通過與基因技術結合來加快治療流程。量子計算在金融領域有助加快處理大數據，用於分析和優化金融產品組合。量子計算專業一般是研究生才能接觸，但EOS匯集全球最先進的主流教育資源，唯一開設面向高中生且獲UC加大認證的Honors榮譽學分量子計算機課程。

機器學習課程也是UC加大認證的Honors榮譽學分課程。機器學習是人工智能（AI）領域中一項先進重要技術，讓計算機基於大數據演算來自我改進學習而無需重新編程。機器學習科技已在全球範圍普及運用，如Google自動駕駛汽車、Amazon和Netflix的在線產品推薦系統都是。機器學習課程是由美國國防部支持，並由哈佛大學專家為提昇高中生科技水平所開發設計。

課程於9月中旬開課，有志申請頂尖大學與理工科技專業的學生可把握機會報名，中文服務專線（949）550-8368，或聯繫你鄰近的Elite Prep分校www.eliteprep.com。