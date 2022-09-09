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幫助孩子 提升在學校的學習與表現

洛杉磯訊
APHCV back to school
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你知道健康的學生在學習方面的表現會更優異嗎？研究顯示，健康的孩子不僅能取得更優異的成績、更常上學，同時在課堂上也能表現得更好。

「良好的健康對兒童的成長和發展至關重要。」亞太社區醫療中心兒科醫生David La表示：「重要的是讓孩子在童年時期就建立起健康的習慣，良好的睡眠可以幫助兒童在學校更加專注，提升學業表現。」身為家長和監護人的你，一直在尋找有助提高學生成就的方法，營養不良、缺乏體育活動和不健康的生活方式，都會導致兒童學習成績不佳。

以下是幾個關於如何維護孩子健康的方式：

1. 確保孩子按時接種常規兒童疫苗

疫苗是防止許多兒童疾病傳播的最佳方式。充分接種疫苗的兒童較不可能感染疾病並將其傳染給他人。

2. 正確洗手

用肥皂和水洗手20秒一向是個人衛生的黃金標準，同時也仍是防止疾病傳播最重要的方法之一。

3. 定期運動

定期從事體育活動可以幫助改善記憶、減少焦慮和抑鬱的症狀、使骨骼更強壯，並提升自信心。

4. 支持孩子的心理健康

觀察孩子的行為變化，保持良好溝通，在家中建立規律生活習慣，提供積極的回饋，定期談論個人感受，並讓他們參與決策。這些都是家長可以做到的幾個例子，以幫助確保兒童在每個發展階段，都覺得自己獲得支持。

5. 建立良好的睡眠習慣

獲得足夠的睡眠對成長中的身體至關重要。研究顯示，缺乏睡眠會導致注意力不集中、肥胖、抑鬱和受傷。睡眠在孩子身體和情感健康方面扮演著舉足輕重的角色，同時也會對他們在學校的表現有所影響。

6. 提供健康的飲食和零食

健康的飲食與健康的零食組合，能幫助兒童獲取他們所需的營養。早餐對學生來說尤其重要。含有蛋白質和複合碳水化合物的均衡早餐，能有助強化大腦功能，維持一整天的體力和耐力。

養成健康的習慣對孩子的身體成長和認知發展至關重要。瞭解洗手的重要性，保障充足的睡眠，攝取營養的飲食，都能幫助他們更加集中精力，減少分心，在學校中感到自信。這些都有助於他們發展社會技能，成為獨立的個體。

確保孩子擁有良好的健康；今天就去電亞太社區醫療中心：323-300-3880，為你的孩子預約體檢。

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