明天起世報嗨中秋園遊會 在天普公園舉辦兩天

（圖為檔案照片）

明天就是中秋節了，今年中秋全家團圓，想到如何渡過了嗎？歡迎參加世界日報和天普 市政府聯合舉辦的「嗨中秋園遊嘉年華」，讓全家一起在公園內、快快樂樂的過個不一樣的中秋佳節。凡當天參加園遊會者，一進場就送你抽獎券、抽百多項的大小獎品及百元禮物卡。

兩天的園遊會中，今年有特色亮點之一的「拍照打卡區」，本報工作人員特地精心佈置一個應景的拍照區，還有一些好玩的道具、提供給在此區照相打卡的人使用；想假裝成為報紙上的新聞人物也可以，工作人員設計了幾種格式供選用；如果不明白什麼意思沒關係，到現場一看就清楚了，除了讓你哈哈大笑之外，照片還可上傳臉書及各種社交群組唬唬人。

拍照打卡區是讓全家留下歡喜鏡頭的好地方；由於是個讓大家開心的項目，中心健保 特別贊助這項活動。榮獲2022年金牌選擇獎（Senior choice Gold Award 2022）的中心健保，一直以來受到眾多華裔 銀髮族的歡迎並加入。原因是他有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。更多詳情，可至中心健保在拍照打卡區旁的攤位洽詢。

園遊會中還有燈籠彩繪區、讓小朋友免費畫燈籠；養生保健講座、讓爺爺奶奶們免費聽講座；特價商品區、讓爸爸媽媽採購一些食品或產品；以及各地風味美食區、免費月餅拼盤大賞，及主舞台上的各種精彩表演；將會讓全家人高高興興的過中秋。

主舞台表演有兒童國標舞、芭蕾舞，拉丁舞，Hiphop，韓舞，宮廷古典舞，以及充滿異域風情的肚皮舞，還有少林功夫，土風舞元極舞，新潮街舞等，節目演出時間表會貼在舞台旁。節目由倪北嘉主持，他還會在兩個節目之間舉辦抽獎，獎品內容也會公佈在舞台旁，有32吋曲面顯示器、32吋LED電視，23吋LED電視，藍牙音響，藍牙耳機，有機肥料，牛頭牌火鍋湯頭，楊協成飲料等；除此之外，還有USC亞凱迪亞醫院贊助的100元、50元Target禮卡；均於現場領取。

在月餅拼盤大賞中，有J J小雅屋本地製作的月餅；有世運烘焙的各色月餅、點心；有貴夫人蛋糕坊新鮮出爐的月餅糕點等。

現場美食則有：現炒噴香又甘甜的板栗；道地東瀛味日式燒鳥串；滑嫩美味新疆羊肉串；香氣四溢的BBQ及韓國肉串；以及波霸奶茶、鮮榨甘蔗汁等等飲料。

世界日報「 嗨 中秋」活動，星期六中午12時至晚上10時， 星期天中午12時至晚上9時，在天普市公園(Temple City Park天普市政府正對面)舉行。星期六下午2：30 有開幕儀式 ；6：15 有貴賓致賀詞及頒奬；7：00 有 點燈儀式及大月餅拼盤品嚐等活動。兩天的天普公園都是燈籠高懸、彩光齊放，讓這個中秋節熱鬧又歡喜。

場內有五十多個攤位，其他詳情可參考本報的宣傳廣告，或電323-268-4982轉分機600洽詢。