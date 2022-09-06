希望之城南帕薩迪納市醫療中心的陳克瑜醫師

放射腫瘤 學家Helen Chen陳醫學 博士自幼在聖蓋博谷區長大，現服務於City of Hope的南帕薩迪納市醫療中心，為她成長熱愛的家園社區服務病患。

Helen Chen, 陳醫師M.D.，二代華裔放射腫瘤科專家服務鄉里，母親是美國第一位華裔女性市長

Helen陳醫師是第二代美國華裔，她的母親是美國有史以來第一位華裔女性市長，20世紀80年代蒙特利公園 市市長陳李婉若（Lily Lee Chen）。陳醫師在蒙特利公園長大，就讀於阿罕布拉高中，之後到斯坦福大學深造，成績優異，以生物學榮譽學士畢業，再到加州大學 舊金山分校（UC San Francisco）獲得醫學學位。在求學期間她與南加州社區仍有很密切的聯繫。

陳醫師說，在畢業之後，她一直想回到南加州，所以到亨廷頓醫院實習及加州大學爾灣分校的希望之城專案實習。在實習期間，她遇到了她的丈夫，一位在南帕薩迪納長大的日裔美國人，同樣是放射腫瘤科專家的William Kurohara醫師。

幾年來，陳醫師在聖蓋博谷執業，襲承了母親關注社區的熱心，個性外向的陳醫生幾乎認識當地醫學界的每一個人。2009年當她聽說City of Hope（希望之城）要成立南帕薩迪納醫療中心，正在尋找放射腫瘤科專家，她知道這是最適合她的工作。

Helen陳醫師在City of Hope南帕薩迪納醫療中心醫治病患

當時City of Hope南帕薩迪納醫療中心還沒有完工，她就建議到離中心只有幾步之遙的她家裡面談，並當場被City of Hope邀聘為南帕薩迪納醫療中心的第一位放射腫瘤科主任。時至今日，這仍然是一場完美配對。

陳醫師表示，她非常瞭解這個社區。病人經常問她上過哪所高中？住在哪條街？她說當人們來自於同一個社區的時候，感覺更加親切，更理解他們，而他們也理解你。

在陳醫師非常熟悉她服務的社區內不僅有華裔病人，還有衆多的西語裔病人。為了更好地與病患溝通，她更投入學習西班牙語。現在她精通西班牙語和普通話，方便與病患交流。

陳醫師説，她和拉丁裔一起長大，與他們有著密切的關係。我整個高中生活都學過西班牙語，在大學裡學過醫學西班牙語。另外多虧了她的丈夫，對日裔美國人社區也有很好的瞭解。所有這些多文化的生活體驗都讓她的病人感到安心，特別是那些年紀大的病患對會說自己語言或瞭解自己文化的醫生感到更自在。

陳醫師說，當病患告訴她，他們來自哪裡時對她很有帮助。她會說，是呀，我去過那裡，去過中國，去過臺灣，去過香港、墨西哥、日本、巴西、阿根廷等等，拉近與病患的距離。

陳醫師的成長歷程也有助於她體驗到與你周圍的人不同是什麼感覺。她並不總是一直住在蒙特利公園市，在她7歲之前家是住在亨廷頓海灘。

當時的亨廷頓海灘大多是一個全白人社區，陳醫師沒有任何亞洲朋友，而且超級害羞，還被選為班上最安靜的人。當她搬家到蒙特利公園市時，那裡有三分之一的亞裔 讓她再也不覺得自己像個古怪的人，而且對她亞裔美國人身份變得非常自在。

陳醫師的父母在20世紀60年代與家人逃離了中國，他們在舊金山灣區上大學時相識。她的醫療生涯結合了她父母雙方的最佳品質。陳醫師的母親陳李婉若是一名社會工作者，她總是熱情的幫助人，特別是弱勢群體。父親是一位工程師，技術性很強。陳醫師說輻射是非常高科技的，涉及物理學，她的大腦像爸爸一樣工作，個性就像母親的一樣，性格外向，樂於助人是她最大的獎勵。

從她醫治患者的成功中可以明顯看出，這個獎勵是雙向的。她的許多病人通常對醫學的看法與西方醫學不同。

陳醫生舉例説，亞裔相信針灸和漢醫、草藥。通常，陳醫師會告訴病患及家屬，這些很好，但也應該做標準治療。通常，這些患者對放射治療持謹慎態度。他們通常會摻擔心害怕。陳醫會告訴他們：「你知道，輻射很可怕，我們必須尊重它。 但讓我們試試吧。你可以隨時改變主意。這讓病患放鬆了緊張心情。」

那有多少病患停止治療呢？陳醫師自豪的回答，沒有，他們都回來了。這就是City Of Hope以人為本的醫療精神。