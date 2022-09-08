世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

惠安納健康保險 歡迎諮詢

紅藍卡 年度轉換期將從10月15日起至12月7日結束，這是一個難得的好機會，轉換福利更好的保險公司。對於許多即將迎接 65 歲生日的人來說，這是一件好事，他們最大的疑問是應該選擇原有聯邦醫療保險 ，還是聯邦醫療保險優勢計劃。

惠安納（Humana）健康保險公司擁有提供超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）與處方藥計畫會員。他們提供包括惠安納Gold Plus HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）。想讓你的醫療健保 之路變得更輕鬆容易，從充分了解你需要的醫生，到超越原本聯邦醫療保險的額外福利，可至他們的中秋節攤位洽詢。

Humana在美國擁有超過2000萬的會員，擁有4萬6000名員工。該公司在「財富」美國500強名單中排名第52 ，它也是美國第三大健康保險公司。

富士醫療按摩椅 特價

日本富士健康館 （Dr Fuji Cyber Studio），專營醫療按摩椅 FUJIIRYOKI，將展出原價16,600元的FJ – 8000按摩椅，現場售6640 元+稅+運費，和每月277元，分期24個月付款和買一送一大優惠。另FJ-8500款按摩椅，每月150元，分期60個月付款和買一送一優惠。Dr. Fuji 日本富士高端醫療按摩椅，現場兩款按摩椅除了免稅、免運費、免利息、免安裝費外，還有買一送一：贈送一台價值 5000元時尚減肥瘦身機。按摩椅FJ-8500具 八大特點，可現場諮詢、試坐。

有近30年的醫療管理經驗的「長青保險」，全年性舉辦「紅藍卡耆英健保免費說明會」，需要獲取更多有關資訊者，可把握機會到其攤位當面詢問。參加健保計劃有什麼費用？健保計劃有什麼樣的福利，對我有什麼樣的利弊？我還有團體公司保險，也有紅藍卡要怎麼辦？我有歐巴馬健保，現滿65怎麼處理健保？ 什麼健保能現金回饋至社會安全帳戶(年度可能高達$1,500)？ 我想改變保險，不要等待轉診約診該怎麼辦？人常在國外可是已經65了怎麼辦? 也有白卡該怎麼辦？ HMO (指定醫療網醫生)與PPO/Medigap (自由選擇醫生醫院) 哪一個對我比較好? 我有紅藍卡也有白卡，還需要藥保醫保嗎? 我快満65歲如何申請紅藍卡？以上相關疑問，長青保險會有滿意答覆。

eat bbop 韓式炸雞/炸豬肉串

此次餐飲攤商雲集，各式各樣的美食玲瑯滿目，其中eat bbop將帶來特色韓式炸雞和炸豬肉串，與民眾一同歡度中秋佳節。

eat bbop的韓式炸雞串，是以烤過的花生和溫和微辣的胡椒調味，主廚Troy曾在著名的韓國特許經營商 Hong Kong Ban Jum 的帶領下在洛杉磯訓練，如今研製出獨家的配方，eat bbop將於餐飲攤位F03，為民眾帶來道地的韓國美食體驗。

美游假期 現場贈洗手液

美游假期 US Travel，在二天的活動中，現場贈送洗手液；有不同行程介紹，中東遊輪，歐洲，土耳其，美東，黃石公園，舊金山等深度及精品遊。更有每周1日遊行程。如果對美國境內機票，美國出境和回中國機票有需求或問題，也可現場諮詢。

明年1月14日的8天7夜地中海遊輪，帶大家豪華暢遊中東三國，阿聯酋，沙特阿拉伯, 卡塔爾，還可深度埃及與摩洛哥。該團有中文金牌導遊Aaron及Mr.Siu一同帶隊，參觀進入金碧輝煌、奢華無比的杜拜帆船酒店參觀90分鐘。登樓高828米世界第一高塔，哈利法塔Burj Khalifa。 阿拉伯爵士島 United Arab Emirates海灘娛樂整天。可入內參觀沙特文化中心 King Abdulaziz 。乘越野車體驗動感沙丘衝浪， 免費體驗駱駝拍照/漢娜手繪/阿拉伯服飾等。每周還有不同景點的1日游活動，6輛巴士帶大家盡享洛杉磯旅游景點。

AHP南加醫療網 接受諮詢

AHP 南加醫療網（Associated Hispanic Physicians of Southern California IPA），有眾多簽約的健保公司，如Aetna、加州藍盾、中心健保、Brand New Day、Scan、藍十字、Alignment、Blue California、Health Net、Molina Healthcare、Wellcare、福全健保等，並和各大合作醫院，為他們的會員提供良好的醫療護理，致力於南加州所有社區的健康。他們的初級保健醫師團隊將為民眾提供最新的預防保健服務。 此外，他們擁有龐大的緊急護理中心網絡，可讓民眾在需要時迅速獲得緊急醫療護理。 如果對福利，門診，或者對保險有任何疑問，可至AHP攤位詢問，他們有經驗豐富的專業人員可以滿足民眾的需求並回答問題。