嗨中秋活動 免費彩繪燈籠 歡迎小朋友參加

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這個星期六就是中秋節了，中秋節的周末（10日星期六、11日星期天）歡迎家長帶著孩子們，到天普 市公園(Temple City Park天普市政府正對面) ，參加世界日報舉辦的「嗨 中秋園遊嘉年華」，現場有免費「親子 彩繪燈籠」活動，本報將免費提供小朋友們燈籠、燈泡、畫燈籠的彩筆及顏料。

這項有意義的親子活動，是嗨中秋園遊會的幾大亮點之一。喜歡畫畫的小朋友不要錯過這個機會。

中秋園遊會從中午12點開始到晚上，下午1 點以後就可以領取燈籠，参加彩繪燈籠的小朋友由家長陪同，先到公園內彩繪燈籠區的攤位登記，以領取燈籠，小朋友可以挑自己喜歡的燈籠顏色，之後再到隔壁攤位領取彩筆、顏料，然後由小朋友自行在帳篷內的桌上或公園草地上，在燈籠上作畫。畫完後等顏料乾了，可再到原攤位領取燈泡及提燈泡的把手 。當然，小朋友可把燈泡掛在燈籠內，裝上把手後，就可以自己提回家。

全家人有多久沒有在公園裡一邊賞月一邊吃烤肉？或全家人坐在公園裡一邊賞月喝著飲料，一邊吃著月餅？懷念那個氣氛嗎？歡迎家長們帶著孩子，星期六或星期天，到天普市公園參加「嗨中秋」活動，除了讓小朋友彩繪燈籠之外，還有各項免費精彩表演可看、一大堆攤位可逛，讓全家渡個快樂中秋周末，將不虛此行。

贊助這項活動的單位紐約人壽保險 公司，是一家《財富》100強公司，成立於1845年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是全球最大的人壽保險公司之一。紐約人壽享有四大信用評級機構授予壽險公司的最高財務實力評級 。

世界日報「 嗨 中秋」活動，星期六中午12時至晚上10時, 星期天中午12時至晚上9時，詳情可參考本報活動的宣傳廣告，或電323-268-4982轉分機600洽詢。