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嗨中秋 福全健保特別贊助耆英養生保健講座

洛杉磯訊
福全健保去年贊助保健講座，與眾議員金映玉合影。(照片來源：廠商提供)
福全健保去年贊助保健講座，與眾議員金映玉合影。(照片來源：廠商提供)

世界日報主辦「嗨中秋園近嘉年華」活動訂9月10日、11日登場，福全健保特別贊助耆英養生保健講座，活動地點在天普市公園旁的教室，特邀多位中醫師在季節變換之際分享如何養生注意事項，讓生活更健康有活力。慶祝中秋節，福全健保還準備了免費福袋及中秋月餅贈送。

福全健保不同於市場上其他紅藍卡計劃的特色，將東方醫學的養生療法和西方醫學的優勢相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋了東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法。更可以參加會員太極課程，強身健體。

這次福全健特別邀請程效華、歐陽平、及張江等南加多位知名中醫師，與大家分享夏秋之際如何保養，如何注意提升免疫力等。

程效華中醫師來美前為濟南醫科大學第二附屬醫院神經科主治醫生，來美從事中醫至今有30年臨床經驗，有加州中醫執照。引進純中藥燻蒸療法，結合針灸推拿三合一治療各種疼痛法。歐陽平中醫師為成都中醫藥大學中醫專業畢業，有30餘年教學臨床經驗。以溫和治療方式讓病患舒緩達到治療效果，循傳統藥草、針灸、推拿等方式讓身體逐步回復達到平衡。張江中醫師來自中醫世家，擅長中西醫結合並擁有30多年的臨床經驗，深諳針灸、火罐、氣功推拿、方脈、中藥等，治療糖尿病、高血壓具療效。

「嗨中秋」有免費抽獎，免費兒童彩繪燈籠，免費月餅拼盤大賞，免費看歌舞表演等，還有五十幾個攤位可逛。講座詳情可洽中文專線833-388-2482，粵語專線-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。

健保 醫學 高血壓

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