「大莊家」中秋大抽獎 送出總值10萬元現金及獎賞

與華人 歡慶中秋，大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）九月份裡將舉行一連串精彩的中秋送大禮活動。歡樂好玩的「星級喜悅賀中秋幸運大抽獎」將於9月9日及9月23日（週五）舉行，「大莊家」會員將可獲取總值$100,000現金及EASYPLAY獎賞。

大莊家表示，會員只要在抽獎日下午6時至晚上10時，以會員卡在角子機或桌上遊戲玩樂，賺得積分獲取抽獎機會。「大莊家」按會員級別獲取抽獎機會。「紅卡」會員將可獲得8次抽獎機會，「白金卡」會員可獲5次抽獎機會，「金卡」會員可獲3次抽獎機會，「銀卡」會員可獲1次抽獎機會。

9月9日及9月23日的每個抽獎日當天晚上七時將抽出30位幸運兒可獲取$250 EASYPLAY獎賞，晚上八時抽出20位幸運兒可獲取$500 EASYPLAY獎賞，晚上九時抽出10位幸運兒可獲取$750 EASYPLAY獎賞，晚上十時抽出1位幸運兒可獲取$25,000現金大賞，玩得多獲賞機會越多。獲獎得主名單將於大莊家娛樂場內的顯示屏上每小時公佈，提醒玩家們留意。

此外，於9月份逢星期二（9/6, 9/13, 9/20, 9/27）的中午12時至晚上10時，會員前往大莊家「好運彩燈」刷刷樂活動推廣區刷會員卡，將有機會獲取高達$5,000 EASYPLAY獎賞。

「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的博彩娛樂/度假體驗，榮獲USA Today讀者票選為「美國西岸最佳博彩娛樂場」，自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店，除了豪華住宿，大莊家擁有逾5,400枱最熱門的角子老虎機，桌上娛樂，世界頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理，以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。

快來「大莊家」開心玩樂，讓您好運連連賀佳節。有關大莊家歡慶中秋活動詳情可電1-877-711-2946 或登錄網頁www.Pechanga.com，地址是45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA（距洛杉磯 近一個半小時車程）。