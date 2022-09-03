新世紀傢俱勞工節 特價商品低至兩折

「新世紀傢俱」於勞工 節長週末期間，推出「勞工節大特價」活動，特價商品價格低至兩折，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該店的特價商品中，包括有大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼 全實木大型Buffet Table特價 199元、高級大型實木餐桌七件組特價349元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組特價118元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元、現代舒適布藝沙發兩件組特價399元等。

另美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價商品數量有限，先到先得，售完即止。

該家具店表示，因疫情 漸趨穩定，客人也有意願來購物，來看家具的客戶也陸續增多，客人希望更換家裡一些新家具俱，讓心情舒緩些，也讓一家人住得舒適些。擁有24年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以低價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業時間由上午11時至下午6時。