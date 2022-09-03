9/10,11參加世報中秋園遊會 全家一起歡樂過中秋

9月10日就是中秋節了，今年中秋節的周末（10日星期六、11日星期天）歡迎全家出動，爺爺奶奶、爸爸媽媽一起帶著孩子們，到天普 市公園(Temple City Park天普市政府正對面) ，參加世界日報 和天普市政府聯合舉辦、免費入場的「嗨中秋園遊嘉年華」，讓全家一起歡樂過中秋。

兩天的園遊會中，有來就送抽獎券、抽多達百項的大小獎品；有燈籠彩繪區、讓小朋友免費畫燈籠；有特價商品區、各類食品產品任你挑；有拍照打卡區、讓全家留下歡喜鏡頭；還有各地風味美食 區、集各式美味薈萃；再加上免費月餅拼盤大賞，及主舞台上的各種精彩表演；將會讓全家人感覺不虛此行。

今年的免費「親子彩繪燈籠」活動，因為有紐約人壽贊助，本報將免費提供小朋友們燈籠、燈泡、畫燈籠的彩筆及顏料。参加彩繪燈籠的小朋友由家長陪同，先到公園內彩繪燈籠區的攤位登記，以領取燈籠，小朋友可以挑自己喜歡的燈籠顏色，之後再到隔壁攤位領取彩筆、顏料，然後由小朋友自行在帳篷內的桌上或公園草地上，在燈籠上作畫。畫完後，可再到原攤位領取燈泡及提燈籠的把手，並參加轉輪盤抽獎。當然，小朋友裝好燈泡及把手後，就可把它帶回家。

主舞台表演，則是本地知名舞社菁英盡出，兒童國標舞、芭蕾舞，拉丁舞，Hiphop，韓舞，宮廷古典舞，以及充滿異域風情的肚皮舞等，百家爭鳴，將帶給觀眾華洋文化交融的視聽盛宴。還有少林功夫，土風舞元極舞帶動跳，新潮街舞等等。節目由倪北嘉主持，花都影音則負責現場音響燈光。

在月餅拼盤大賞中，有J J小雅屋本地製作、用料實在的月餅；有世運烘焙的各色月餅、點心蛋糕；有貴夫人蛋糕坊新鮮出爐的月餅糕點等。

現場美食則有：現炒噴香又甘甜的板栗；道地東瀛味日式燒鳥串；滑嫩美味新疆羊肉串；香氣四溢的BBQ及韓國肉串；以及波霸奶茶、鮮榨甘蔗汁等等飲料。

現場好禮分段定時放送：只要來就送抽獎券，抽獎產品有32吋曲面顯示器、32吋LED電視，23吋LED電視，藍牙音響，藍牙耳機，有機肥料，牛頭牌火鍋湯頭，楊協成飲料等，均現場領取。

世界日報「 嗨 中秋」活動，星期六中午12時至晚上10時， 星期天中午12時至晚上9時。場內有五十多個攤位，特價商品區及各攤位詳情，可參考本報從9月1日起在本版連續刋登的「攤位介紹」，其他活動詳情可參考本報的宣傳廣告，或電323-268-4982轉分機600洽詢。