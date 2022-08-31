參訪Kia 喬治亞州公司汽車生產線

Kia喬治亞州 公司人文主任（director of people and culture）Rick Douglas介紹，Kia在2006三月宣布將於喬治亞州West Point市設廠生產汽車 ，2009開始進入量產。2021年從Kia Motor Georgia配合總公司的S Plan戰略計劃改名為Kia Georgia公司。

該廠斥資18億美元，佔地2200英畝，廠房650英畝，生產線傳送帶將近7英里，從鋼版壓鑄車身、車門，經過焊接組裝，烤漆，再到汽車內外組裝、試車。可同時生產K5轎車、Sportage、Sorento、Telluride等SUV 共四款汽車。其中Telluride熱門得獎旗艦SUV只在該廠生產，供應美國市場及出口中東9國。目前有5天3班制，共3000名員工，生產年產34萬輛汽車。相效於其他品牌車廠20-30%試車，Kia Georgia 100%試車，確包新車品質，自該廠開始投產己來己贏得15座JD Power各種優等獎牌，4座JD Power最佳品牌獎。是該廠員工的最佳肯定。

Rick介紹，West Point市及鄰近的城市原來是美國紡織業的生產重鎭，但隨著產業外移，工作機會減少，整個城市陷入困境。Kia在喬治亞州West Point市設廠生產汽車，創造大量的工作機會，拯救了及鄰近的城市。

Kia喬治亞州汽車廠也與鄰近大學、大專舉行建教合作，成立Georgia Quick Start主持Kia員工訓練中心，Georgia Quick Start是Georgia Tech College。

幾位Kia喬治亞州生產線員工接受採訪，其中David及Alejandro Vreeland是父子檔，爸爸David在2012年先進公司，目前任職焊接生產管理，兒子Alejandro在組裝缐，David說到Kia喬治亞州公司以後待遇福利不錯，工作相當愉快。當兒子高中畢業，不想再繼續就學，在思考人生前途時看爸爸過得不錯，也來試試看，就這樣待下來了。

也因為如此Kia喬治亞州公司贏得很多在地的員工的向心力。除此之外Kia喬治亞州公司業績及回饋社區善盡企業責任，支持Ray全國綠能 環保組織及各種社區組織包括員工發起的募捐食物到食物銀行給暑假學童、玩具捐贈。

Kia喬治亞州汽車廠見證了亞裔 企業在美國深南的成功投資，與當地社區溶合完全實現「同城一命」的團結，創造共同的驕傲。