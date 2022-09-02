小雅屋各式中秋月餅熱銷 9/12 天普店堂食開幕

中秋節快到了，知名的小雅屋烘焙名品（J.J. Bakery），在本地新鮮製作的各式月餅已於各店上架。小雅屋提供各式客製禮盒，台式、廣式月餅隨意搭配，禮盒種類多樣，滿足各類選擇；歡迎公司行號訂購。

小雅屋表示，今年推出的「8入流心奶黄月餅」，每一口都充滿著香濃的蛋黄味，正暢銷熱賣，Tiffany藍禮盒古典又貴氣，自用享受，送禮真誠。此外，芋頭麻糬酥（見圖）餅皮鬆軟有層次，搭配芋頭與Q彈麻糬內餡，口感濕潤豐富，是芋頭控必備產品。

小雅屋台式酥餅對不少台灣移民而言，味道十分熟悉，由超過40年台灣製餅經驗的大師手工製作，費時費工，每一道過程都是生產中不可忽略的細節，馬虎不得，每一口都吃的到餅皮的多層次口感。

以台式麵包而聞名的小雅屋，中秋推出的各種月餅款款均有其獨特的風味，台式酥餅有：綠豆椪、素綠豆椪等數十種口味。廣式月餅有豆沙，棗泥，蓮蓉，鳳梨，棗泥核桃 等各種口味，個個真材實料、皮薄餡多，品質新鮮、口感精純好吃。客人隨時可依個人喜愛的口味及預算，搭配出禮輕情意重的中秋禮盒。

此外，小雅屋天普 市店將在9月12日堂食開幕，提供數十種美味家常菜色。無論快炒，現炒，或是現爆佳餚都可交給小雅屋，省去家裡煮菜的麻煩事。

小雅屋各分店地址電話如下：工業市18558 Gale Ave., #168, City Of Industry，（626）965-1388。哈岡店15842 Halliburton Rd，626-333-1278。羅蘭岡分店1744 S. Nogales St.，（626）581-1678。亞凱迪亞 分店1130 S. Baldwin Ave. #A3，（626）836-6888。天普市分店5755 Rosemead Blvd，（626）287-2588。托倫斯分店2370 Crenshaw Blvd. #K&L，（310）-328-6668