世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

Grillfeast BBQ 好吃烤串

今年園遊嘉年華現場，有多樣中西美食攤，包括熱門應景各種經典烤串等，其中Grillfeast BBQ承辦上門服務、私人訂製的燒烤派對已有6年經驗，這次在園遊會中除了羊肉串之外，也準備了牛肉串、烤魷魚和烤蝦等品項。

老闆表示，所有食材都是從Costco和Restruant Depot精心挑選，經過秘製醃料醃製一晚，搭配上獨家配方的撒料，同樣的食材能讓你品嚐到不一樣的味道，他們將在餐飲攤位F04為民眾提供服務，歡迎前往品嘗與眾不同的烤串。

混合不銹鋼/不粘鍋 特價

Cookcell 結合了不銹鋼和不粘鍋的優點，提供安全和輕鬆的烹飪生活，該產品在大賣場價格要高出一半。當天現場所有產品都有特價。

該產品有專利，用兩種材質（不銹鋼+不粘塗層）的結合。Cook Cell 混合不銹鋼/不粘鍋，100% 防刮， 尺寸全，從8至12寸應有盡有。可像不銹鋼一樣烹飪，具有不粘清潔的優點；金屬器具安全 ，不會刮傷或改變烹飪表面。帶紋理的不銹鋼像素在不粘表面上方升起，可實現卓越的褐變；具符合人體工學的手柄。3 層結構，適用於所有爐灶面，包括電磁爐。

Waffle Land雞蛋 仔

Waffle Land雞蛋仔每次參展都大受歡迎。雞蛋仔是一種傳統街頭小食，在五十年代已經出現，香港地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。傳統雞蛋仔中間是半空的，以雞蛋等造成調配出汁液，倒在兩塊特製蜂巢狀鐵製模版的中間。倒出來的雞蛋仔呈金黃色，有蛋糕的香味，咬下時會感覺特別：外脆內軟。

Waffle Land除了雞蛋糕外，還有鹹酥雞、臭豆腐、羅蔔糕、香腸等多種小吃，還有涼爽好喝的甘蔗汁、椰子汁、西瓜汁。

新東方比鄰中文

新東方教育 科技集團將教學方向轉向海外市場，旗下獨資子公司「新東方比鄰中文」，專為全球華裔青少年，提供中文課程教學。

新東方比鄰中文於2017年成立，傳承新東方集團近30年的教學沉澱，集合高質量、高水平的師資團隊，從出品到授課層層把關。不同程度的中文水平，會被匹配不同程度的課程，家長也可以為自己的孩子，選擇獨特教學風格的老師。除了中文主修課外，還有額外的拼音課程，供強化學習使用，而家長也可以視自身情況，選擇不同人數的班級學習。人性化的教學匹配，是「新東方比鄰中文」的一大特色。「新東方比鄰中文」的質量與內容有嚴格保障。當今讓孩子學習中文，是許多華人 家庭的必經之路，選擇他們的課程，可以極大程度避免學中文走彎道，需要了解詳情可到展攤查詢特別優惠。