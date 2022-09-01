世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

津寶栗子。（店家提供）

懷念的糖炒栗子

津寶栗子是洛城老字號，世界日報的老攤商，經常有讀者問起津寶栗子，它烤的火候手藝一流，現做糖炒栗子肉鬆殻脆、方香撲鼻，是每次受歡迎的特色食品。

糖炒栗子是重要吉利習俗。「栗」諧音「利」，代表勝利、順利、獲利。相當討喜。歷經2年多的疫情，快來品嚐懷念已久老朋友的現炒糖炒栗子，也慶祝撥雲見日的好兆頭。

韓國COWAY 現場優惠

韓國第一環境家電品牌COWAY，提供現場優惠，包括Coway淨水器、空氣淨化器、及智能便座等。

COWAY成立於1989年，是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。擁有世界上最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，是韓國唯一的集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體的環境家電企業。

在韓國Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座的品牌影響力及市場佔有率均居首位，擁有超過800萬用戶。提供家庭用及辦公室，餐廳，公司行號的淨水器、空氣淨化器及智能便座等產品。

COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。COWAY於2007年進入美國市場，在全美15個地區提供銷售和服務，目前已有超過12萬個家庭及公司用戶。

韓國第一環境家電品牌COWAY淨水器。（COWAY提供）

海麻麻 阿膠糕

海麻麻阿膠糕，兩天均提供純手工不同口味的阿膠糕，祛濕茶，好吃的雪花酥，牛雜糖等小零食。

海麻麻阿膠糕，純手工熬製，有蔓越莓口味，玫瑰花口味，橙皮口味，常看宮廷劇都會知道，阿膠糕是貴妃們補氣養血的美容糕，一直都是皇家御用的滋補品。

祛濕茶，則具有祛濕、養肝、護肝功效。腸道濕熱可導致便秘，祛濕茶可以排毒解火、清熱利濕、通暢、調節腸道内環境，純糧食配方。

海麻麻阿膠糕。（店家提供）

I TalkBB 現場贈小禮品

I TalkBB現場有轉輪盤，熱心的員工會解答對iTalkBB中文電視及家庭電話，或家庭安防攝像頭WiFi聯網等任何問題，還贈送小禮品。

I TalkBB中文電視，獨家呈現的最新影視，中文直播台，熱播綜藝，正版影院大片，最新華語熱播電視劇， 高清中港台直播頻道， 海量的影視劇點播。活動當天提供驚喜價格。

I TalkBB 愛家家庭安防系統，雲端 視頻30天超長存儲，所有視頻記錄將自動上傳到AIjia私有雲，可以隨時隨地在線回看視頻記錄，視頻記錄在AIjia私有雲保存30天。

I TalkBB是電信通訊公司， 已成為全球第一大華裔和韓裔 電信運營商，在美國、加拿大、澳大利亞、新加坡 等國開設超過30家體驗店。 I TalkBB海外華人市場No.1家庭電話品牌，18年承諾A+產品服務，全球用戶超過120萬，在美國iTalkBB品牌知名度超過80%。