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節約用水 洛杉磯水電局提供省水裝置折扣退款

洛杉磯訊

加州正處於前所未有的乾旱之際，洛杉磯水電局（LADWP）提供許多節約用水折扣退款，期使民眾利用省水裝置，為現在及未來省水省錢。

該水電局提供折扣退款包括：高效能省水洗衣機$500折扣退款；省水馬桶$250折扣退款；將草坪換成永續性、低用水量的庭院景觀，每坪方英呎$3折扣退款；氣候感應澆水控制器最多$200折扣退款；漏水偵測器最多$150折扣退款；高效能旋轉式澆水噴頭最多每個噴頭$6折扣退款；省水蓮蓬頭、水龍頭省水器，免費。

洛杉磯水電局表示， LADWP 80% 以上的水是進口的。洛杉磯市通過了多項節水條例，以應對Sacramento–San Joaquin River Delta的環境問題和當地乾旱，因此導致供水減少。

LADWP說，慶幸多年來投資多項節約用水計畫、及所有市民對節約用水的努力，雖然在善用水資源方面做得很好，然而還有許多事情需要民眾一起立刻去做。用水習慣的微小變化可以節省大量資金，可採用以下提示，在家中過上更加注重節約的生活方式。

以下是該水電局對居民戶外節約用水的提示：使用自閉式軟管噴嘴在戶外澆水；調整灑水器，避免過度噴灑到人行道或是路面；使用掃帚代替用水清潔人行道和車道。在室內節約用水方面，修理漏水的水龍頭和馬桶；將洗碗機裝滿再啟動清洗；縮短淋浴時間並安裝省水蓮蓬頭。

詳情可上網至LADWP.com/wateringdays，或LADWP.com/tips，了解更多有關戶外澆水規則、節約用水提示、及省錢退款的資訊。人人都盡一份力，將能夠應付當今水資源不足的挑戰，並且避免將來更嚴格的限水措施。

杉磯水電局已從六月起，在洛杉磯市實施了戶外澆水限制，每週最多二天，時段限於上午9時之前或下午4時之後。地址號碼尾數為奇數的用戶，可以在星期一和星期五澆水，地址號碼尾數為偶數的用戶，可以在星期四和星期日澆水。每週減為二次，能為洛杉磯省下數十萬加侖的水。

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