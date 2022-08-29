世界購物廣場 - 中秋節購物專輯

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每一個思鄉故事，總出現在《德成行》！

每到中秋，思念是整個秋天，

家很遠，看月亮的我們一起團團圓圓。

回得去的家，只要能團圓，他鄉便成了故鄉。

最圓的月亮，仍是家的方向，

中秋時節，要麼回鄉，要麼吃月餅。

只要有月餅，當我們抬頭望向星空時，

就會感覺家就在腳下，家就在我們心上。

有分離，有團圓，會日漸懂得相聚不易，

濃情中秋 ，共品月色。

思念就像月餅餡，各有各的味兒，

願您每一個思鄉的故事，都能從德成行開始。

在德成行，您將可以感受到德成行幾代人秉持著健康生活理念，用心與您分享中藥材、花旗參、燕窩蟲草、海味山珍等極品養生文化。此外，德成行還供應美食滋補品、糧油副食、南北乾貨、茗茶茗飲、家電廚具、節日喜慶、祭祀等商品。

其實，不用等到秋天，一進入盛夏季，月餅就已經是在美華人熱門的話題之一，大家紛紛提前購買，怕到時候買不到心中想要的月餅。

德成行的月餅品種繁多，不僅是香港榮華月餅的授權代理商，還代售彩香居、脆香園、美心、嘉頓、咀香園、心怡、十月初五、廣州酒家，以及美輪美奐的京華月餅、稻香村月餅……

真材實料的伍仁月餅，土法炒製的豆沙月餅也是饕客們難以抵抗的誘惑，而回味無窮的蓮蓉月餅，綿軟棗泥配雙黃核桃月餅，養生低糖各色月餅…… 來晚了，真的就沒有了！

送親朋好友一盒月餅，事事順心，時時開心 !

月滿中秋，佳節獻禮，德成行與您共度中秋佳節！







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另美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

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