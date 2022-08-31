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自然醣褐藻糖膠周年慶優惠活動

「日本自然醣褐藻糖膠3-PLUS」週年慶優惠顧客
日本製造的自然醣褐藻醣膠產品。
日本製造的自然醣褐藻醣膠產品。

洛杉磯訊】

一年一度的NatureMedic自然醣「周年慶優惠活動」已經展開，免費贈品價值高達1080元，日本製造的自然醣褐藻醣膠產品，熱銷歐美及亞洲等地，持續為重症客戶，提供高純度的褐藻糖膠輔助保健品。

自然醣公司表示，周年慶活動中受客戶歡迎的優惠組合，分別是「膠囊裝買10送1額外多送2小瓶」、「濃縮液買8送1」，欲了解更多優惠組合和贈品，可電中文服務熱線1-888-850-3288查詢。

NatureMedic自然醣品牌於2014年創立，是一間專注於研發褐藻糖膠產品的國際公司。隨著時代的轉變，越來越多人信賴，具有科研證據為基礎的天然輔助保健品。其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品中脫穎而出。NatureMedic「自然醣褐藻糖膠3-PLUS」是全球首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華，包含沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉、和墨角藻褐藻糖膠精華，更加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6等。膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠，是市面上含量至高的褐藻糖膠產品。

可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID： naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com獲得更多優惠詳情。

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