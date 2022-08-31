天美健康會所 經絡疏通加艾炙 體驗價88元

【洛杉磯訊】

天美健康養生會所表示，想皮膚裡外都漂亮，臉上不長斑，‬疏通經絡至關重要。古法經絡按摩可以讓氣血正常運行，改善身體血液循環，疏通經絡，幫助減輕身體的疼痛，調理體質，由內而外煥發健康美。

該會所表示，人的內在器官對外就像是一面鏡子，當人體經絡不通，氣血津液流通鬱積在上半身，許多面部的問題，例如色斑、臉色發黃、發暗、長痘等等就會產生，這往往是體內變化的徵兆。

血液之所以阻滯，原因多是肝脾腎的虛弱。肝脾經絡受阻，發於臉面而造成面部皮膚問題，發於體內則形成囊腫、炎症等一系列婦科問題。所以在日常生活中只要注意疏通經絡保健內在器官，就能夠從根本上起到美容的作用，並且會保持自然的氣色。

經絡遍布於全身，聯結人體所有的臟腑、器官、筋肉、骨骼等組織，再通過氣血在經絡中運行，組成了整體的聯繫。推拿手法作用於體表局部，在局部通經絡、行氣血、活筋骨，並且由於氣血循著經絡的分佈流注全身，能影響到內臟及其他部位。

位於聖蓋博的天美健康養生會所，專精古法經絡養生、艾灸調理、和古法穴位特效減肥。該店劉店長表示，該會所是一家真正秉承中國傳統手法來疏通按摩的養生店，不僅放鬆更以調理病疼為主，他們的會所共有六個房間，為客戶提供安靜和私密的環境，得到真正的身體調理及放鬆。

他們的師傅都有執照，並且用中醫手法來疏通經絡，專精各種因經絡不通引起的痛症，例如：肩頸酸痛、頭疼、腰腿痛、網球肘、五十肩、身體結節、身體瘀堵、頭疼頭昏、失眠多夢、便秘、身體肥胖 、濕氣重、乏力，尿急、水腫、宮寒怕冷、月經不調、乳腺增生、氣色萎黃、更年期不適、術後康復、中風 後遺症、婦科炎症等等。

現正提供體驗價88元，經絡疏通手法加艾炙共一個半小時，期間根據身體狀況還提供免費刮痧拔罐。地址529 E Valley Blvd #228A, San Gabriel（太陽城廣場二樓） ，可先去電預約626-493-8815，微信 TianMeiYangYan。