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安博電視盒第九代中秋節促銷活動

安博電視盒第九代UBOX9，中秋節大促銷活動
「安博電視盒」，正舉辦年中秋節促銷活動。
「安博電視盒」，正舉辦年中秋節促銷活動。

【洛杉磯訊】

華人世界影視品牌「安博電視盒」，正舉辦年中秋節促銷活動。一鍵連接網絡，眾多華語影視節目，無論收看高清連續劇，電影，還是電視直播頻道，都讓用戶愜意自在，輕鬆享受。原價228元，促銷期間全美包郵包稅，再贈送18元折扣碼，另赠送安博原廠红外線遥控器或迷你鍵盤，一到三個工作天送達。

第九代盒子UBOX9通過網路連接，收看1300多個來自世界各國及地區電視直播頻道，中國大陸，台灣，香港，日韓，東南亞，北美等，支持多個頻道24小時回放；每天收看最新連續劇，電影，體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人影視。一次購機無月費，無會員費，無廣告。特別提供主機一年保固，並有經驗豐富的團隊提供售後服務。

UBOX9已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。最新安卓10.0系統，打造九代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手。

外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，4無地域時空限制。團隊每天更新豐富影視內容，滿足各類收看需求。

安博授權代理商（美國）M2 GLOBAL TECH，詳情及購買可瀏覽網站www.unblocktechusa.com。折扣碼MOON22 ($18 off)，微信M2-STAR ，LINE：626-392-9060。亦可至工業市倉庫預約自取。

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