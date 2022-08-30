汽車半險和全險區別 全民保險幫你保單健檢

【洛杉磯訊】

疫情期間犯罪率不降反升，除了商家深受快閃打劫所擾，民眾車輛竊盜案件更超越疫情前數字，根據警方統計，與去年相比犯罪率增加了200%，舊金山甚至出現車主們直接打開後備箱來自保的奇特景象。

我買了「半險」是只會理賠一半嗎？ 大家經常聽到汽車保險 買「半險」較便宜，其實汽車保險的半險為責任險（Liability），就是發生事故後僅理賠對方的人身傷害及車輛維修費用，在加州屬於強制購買的汽車險。

「全險」則是在責任險理賠對方損失外，還理賠自己的損失。除責任險外，全險還包括：碰撞險理賠自己的車因碰撞造成的損失。綜合意外險理賠自己的車因盜竊、天災造成的損失。

若只購買半險當遇到砸車搶劫時是一分錢都不會理賠的，因為半險不理賠自己的損失。車內的手機、錢包、電腦等個人財物遭竊時，第一時間應報警，留下報案紀錄，接下來許多人會誤認為該找汽車保險做理賠，事實上汽車保險僅理賠車窗、車子本身的維修費用，並不包含個人的財物，個人財物是由房屋保險或租客保險進行理賠。

為了省錢而選擇小的保險公司或服務理賠差的公司會有什麼狀況？曾經一位車主在高速公路上被追尾，向對方保險公司申請理賠，每次打電話去至少要等一小時，等了兩週收到支票 後發現名字寫錯，簡單的理賠竟然要等將近兩個月。反之，好的保險公司理賠迅速、簡單，根據保險公司指示拍照上傳，三天後支票就寄出給客戶。

「全民保險」表示，他們深耕洛杉磯地區近15年，客服人員秉持愛心、細心、耐心、誠意、善意，協助客戶購買保險、申請理賠及帳單問題等售後服務。服務項目包含個人或團體健康保險，汽車房屋保險，商業保險， 各類雨傘險。 可直接洽詢各分公司的服務專員，或上網www.anyinsurances.com瞭解各項保險內容。 羅蘭岡辦公室電話 626-363-2228，地址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights。 爾灣辦公室電話 949-943-1789， 地址980 Roosevelt, #200A, Irvine。或搜尋YouTube頻道全民講堂，或點擊相關講座影片 https://youtu.be/XXW6QZOfSN0。