現代汽車Palisade與Santa Cruz獲J.D. Power 大獎

圖為北美現代汽車產品計劃部門資深經理John Shon，在加州總部接受J.D. Power全球汽車資深總監Robert Mansfield頒發獎盃。

【洛杉磯訊】

J.D. Power在2022美國汽車 性能、執行，與布局研究(APEAL)中，將現代汽車的Palisade與Santa Cruz，評定為其類別中最具吸引力的車款。

Palisade在中型休旅 車類別中獲得最高分，Santa Cruz則在中型卡車類別中獲得最高評比。其他現代汽車也獲得高等評價，IONIQ 5與Sonata分別在其類別中獲得第二高評分，Tucson和Accent則被評為第三名。

北美現代汽車產品計畫與移動策略副總裁Olabisi Boyle表示，很高興J.D. Power在今年的APEAL研究中對Santa Cruz和Palisade的認可。Palisade和Santa Cruz皆有強烈的存在感、高級的內部裝飾、以人為本的科技，及先進的現代SmartSense安全功能。

今年已滿27個年頭的美國APEAL研究，在今年二月至五月進行。根據受訪的84,165名購買或是租賃2022年新車的車主回復所評定。該研究要求車主在購車或是租賃之後90天內考慮37種要素，其中包含踩油門時所感到的動力以及坐上駕駛座的舒適感等。J.D. Power將車主的回覆統合成滿分為一千分的整體APEAL分數。

J.D. Power是在消費者信息、諮詢服務，以及資料分析領域中的全球領導者。作為使用大數據、人工智能 ，以及算法建模能力來了解消費者行為的先驅，J.D. Power五十多年來持續提供消費者與品牌和產品互動的精闢情報；全球主要行業的領先企業皆依靠J.D. Power來指導他們對於客戶的商業策略。在北美、歐洲，以及亞太地區設有辦公室。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。