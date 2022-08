嗨中秋 元極舞社展示最新「武」蹈

南加州元極舞社出席表演活動。(朱益成提供)

中秋佳節將近,洛杉磯世界日報和天普市府合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華,訂9月10日、11日熱鬧登場,特邀南加 州元極舞社一展舞姿,為民眾帶來最新華流「武」蹈。

南加州 元極舞社1999年創辦,由朱益成擔任分會會長,在社員的努力下,全南加有超過20個聚會點,總計人數近千人,編有共20套不同舞集,以紅衣服白長褲作為社團標誌性打扮,在各大公園穿梭,揮灑著整齊畫一的舞姿。

朱益成表示,元極舞是舞蹈家、武術家、醫學 家、氣功家們共同探索、研究後,將元極功法及武術舞蹈融合在一起的創新練功舞蹈。融合柔美、有勁和曼妙活潑的舞蹈,表現出動靜皆美,剛柔並濟的舞蹈,廣受華人喜歡。

元極舞社定期於週間清晨約8時到10時之間練習約兩小時,社團成員從50到80歲不等,人數則隨著團員們相互引薦日益擴大,平時團員在老師的指導下,除了練習一般表演曲目,也常到老人院服務,帶動年長者一起跳元極舞。

朱益成說,這次中秋表演活動,約50位成員參與演出,將以九州同春,以及一首帶我進到你的心(take me to your heart),作為帶動跳及表演曲目。為了這次演出,團員們辛勤準備超過一個月以上時間,也於平日練習超過兩小時以上。參與團員都曾因日常積極練習,在各大活動邀請表演中獲得不少口碑好評。