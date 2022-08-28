嗨中秋 元極舞社展示最新「武」蹈

南加州元極舞社出席表演活動。（朱益成提供）

中秋佳節將近，洛杉磯世界日報和天普市府合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華，訂9月10日、11日熱鬧登場，特邀南加 州元極舞社一展舞姿，為民眾帶來最新華流「武」蹈。

南加州 元極舞社1999年創辦，由朱益成擔任分會會長，在社員的努力下，全南加有超過20個聚會點，總計人數近千人，編有共20套不同舞集，以紅衣服白長褲作為社團標誌性打扮，在各大公園穿梭，揮灑著整齊畫一的舞姿。

朱益成表示，元極舞是舞蹈家、武術家、醫學 家、氣功家們共同探索、研究後，將元極功法及武術舞蹈融合在一起的創新練功舞蹈。融合柔美、有勁和曼妙活潑的舞蹈，表現出動靜皆美，剛柔並濟的舞蹈，廣受華人喜歡。

元極舞社定期於週間清晨約8時到10時之間練習約兩小時，社團成員從50到80歲不等，人數則隨著團員們相互引薦日益擴大，平時團員在老師的指導下，除了練習一般表演曲目，也常到老人院服務，帶動年長者一起跳元極舞。

朱益成說，這次中秋表演活動，約50位成員參與演出，將以九州同春，以及一首帶我進到你的心（take me to your heart），作為帶動跳及表演曲目。為了這次演出，團員們辛勤準備超過一個月以上時間，也於平日練習超過兩小時以上。參與團員都曾因日常積極練習，在各大活動邀請表演中獲得不少口碑好評。