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嗨中秋 YG Dance Studio舞出新一代熱情

記者張宏╱洛杉磯報導
由洛杉磯年輕舞者組成的YG Dance Studio，將在世界日報「嗨中秋」園遊嘉年華帶來精彩的舞蹈。（YG Dance Studio提供）
由洛杉磯年輕舞者組成的YG Dance Studio，將在世界日報「嗨中秋」園遊嘉年華帶來精彩的舞蹈。（YG Dance Studio提供）

為慶祝中秋，世界日報天普市府合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華在疫情後回歸，將在9月10日和11日於天普市府旁的天普公園熱鬧登場，由洛杉磯年輕舞者組成的YG Dance Studio，將帶來精彩舞蹈，讓大家一飽眼福。

YG Dance Studio的舞蹈指導主任Ricky Sun表示，這是舞團第二次參加世界日報舉辦的活動，尤其是時隔兩年多的回歸，讓大家都很期待。舞蹈工作室創立於2016年，YG代表的是「年輕一代的未來」（The Future of Young Generation），寓意著舞蹈學校將培養出未來的舞蹈人才。這個工作室是由洛杉磯優秀專業的舞蹈老師組成，以拉丁舞和KPOP街舞為特色，並提供多樣化的舞蹈課程。

他說，通過考核，第一代的YG舞團（YG Dance Crew Gen.1）於2022年成立，YG舞團成立的目的是為了培養熱愛跳舞的年輕一代，一起分享跳舞的經驗，一起完成跳舞的夢想，並將舞蹈相關活動推廣至華人社區。他們多次參加各種社團和社區舉辦的各種活動，這次中秋表演會帶來兒童Kpop、兒童拉丁和YGDC舞團HipHop舞蹈，希望能帶給大家耳目一新的視聽感受。

天普公園地址:Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780。

天普 洛杉磯 世界日報

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