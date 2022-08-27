上海杏花樓和新雅月餅 再次登陸美國市場

玫瑰豆沙月餅

來自上海的百年老字號「杏花樓」以及「新雅月餅」，再一次火熱登陸美國市場。美國帝豪貿易公司表示，今年雖然歷經疫情 突發上海封城2個月，讓他們曾一度想放棄今年的月餅訂購和銷售計劃，但是他們收到了許多在美同胞的詢問關於百年老字號中秋月餅的事，考慮再三後，他們在杏花樓集團大力的支持和配合下，一複工就加班為他們的訂單趕工，用最短的時間發運到洛杉磯 來。

杏花樓，創始於1851年，距今已有170年的歷史。1928年，第一隻杏花樓月餅問世，至今已經歷幾代人的傳承與積累。 1993年，被國內貿易部認定為第一批中華老字號，2007年，杏花樓廣式月餅的製作技藝，被列入上海市非物質文化遺產名錄，2009年被國家商務部再次認定為中華老字號，「杏花樓」 商標，被授予中國馳名商標和上海著名商標。

要被認定為中華老字號，其品牌需創立於1956年以前，傳承獨特的產品、技藝或服務，有傳承中華民族優秀傳統的企業文化，具有中華民族特色和鮮明的地域文化特徵，具有歷史價值和文化價值，並且具有良好信譽，得到廣泛的社會認同和讚譽。

杏花樓月餅，其中的玫瑰紅豆沙 (見圖) 是用其傳統的工藝和秘製配方製成，古樸的包裝，傳承了百年的經典，至今都是這個品牌的招牌產品，更是幾代人從小到大的中秋記憶。

美國帝豪貿易公司今年也推出了杏花樓旗下新雅月餅的經典大師系列-奶油椰蓉月禮盒，他們將傳統配方結合現代改良工藝，將傳統月餅做出了符合現代人年輕人口味的新味道。

疫情無情人有情，今年美國帝豪和杏花樓集團，攜手克服重重困難依舊將來自於家鄉的中秋祝福飄洋過海帶給了海外華人，中國駐洛杉磯總領事館也專程向他們訂購了一批月餅用於慰問在美的華人和留學生，給在疫情中無法回國的海外華人帶來節日的慰藉。

杏花樓以及新雅月餅現於各大華人超市 販售中，詳情可至美國帝豪貿易公司網站www.dhcus.net查詢。