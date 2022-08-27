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順發超市 西柯汶納店9/1新張 連續3天大贈送

【洛杉磯訊】
順發超級市場西柯汶納店，將於9月1日隆重開張，届時連續3天將有空前大贈送活動，前500名客人可免費獲贈10磅裝米。
順發超級市場西柯汶納店，將於9月1日隆重開張，届時連續3天將有空前大贈送活動，前500名客人可免費獲贈10磅裝米。

順發超級市場西柯汶納店，將於9月1日隆重開張，届時連續3天將有空前大贈送活動，前500名客人可免費獲贈10磅裝米。

新張期間買越多送越多，消費滿20元可獲選1樣：Salty Lemon 、 果汁牛奶(草莓或橙口味)、方便麵或慶獅燕窩飲料1罐。消費滿40元可選1樣： NewTown果凍或 Nuti豆奶。消費滿60元可選1樣： MegaChef 魚露，Pia Cake，King 越南速溶咖啡(1袋20包裝)。消費滿80元可獲10 磅裝日本米或ST-25越南米。

順發超市於1993年由來自越南的越華裔商人陳才孝創辦，在華人聚居的蒙特利公園市大西洋大道建立第一家華裔與越南裔美國連鎖超級市場，後來擴展到聖蓋博、艾爾蒙地、紐約、及德州等華裔與越南裔衆多的亞裔社區。

順發超市本著薄利多銷的經營原則、提供新鮮蔬菜，水果，海鮮，肉類，冷凍食品，罐頭乾果，南北雜貨，鍋碗瓢盆，日用百貨，以及各種家鄉食品，品種繁多，以解決民眾所需與思鄉之愁。還有各種洋酒及紅酒，也受華裔、越裔，及其它族裔的歡迎。

順發超級市場採取西式管理方法和中式經營手法，建立了良好的運作機制，服務周到貨品齊全。貨暢其流、薄利多銷、童叟無欺、顧客至上的經營理念，已在消費者心中豎立了良好的信譽。

順發超級市場西柯汶納店地址在3650 Nogales ST, West Covina ,CA 91792， 洽詢電話626-308-3998。

越南 華裔 亞裔

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