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炫武功夫院慶佳節 天普公園展身手

記者楊青／天普市報導
炫武功夫院的師生們將在世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園游嘉年華上演出30分鐘的精彩節目，與華洋民眾共慶佳節。（炫武功夫院提供）
炫武功夫院的師生們將在世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園游嘉年華上演出30分鐘的精彩節目，與華洋民眾共慶佳節。（炫武功夫院提供）

洛杉磯中國功夫培訓新秀學院「炫武功夫院」將在世界日報和天普市政府9月10日和11日兩天聯合舉辦的「嗨中秋」園游嘉年華上上演30分鐘的精彩節目，與華洋民眾共慶佳節，熱鬧可期。

炫武功夫首席武術教練Aaron梁介紹，精彩的表演包括雙節棍、集體旗、九節鞭、功夫扇、功夫棍等中國功夫最有看點項目，學員們大多是華裔青少年，最小的只有五、六歲，最大16、17歲，傍晚時分登臺。

Aaron梁五歲開始練習中國武術，在中國和國際功夫比賽中多次獲獎。他在美國教學功夫超過十年，包括現代和傳統功夫及散打陪練，尤其對青少年的體能訓練，少兒搏擊，空翻特技 ，功夫兵器和雙節棍等，具有豐富的教學經驗。他的教學理念是，讓孩子們在快樂中練武，讓練武成爲孩子們健康成長的記憶。

2022年7月Aaron梁創辦了炫武功夫院（Kung Fu Action Academy），之前擔任全美武術之星學院首席教官，教學風格風趣幽默，種類豐富。他表示，功夫院選在華人聚居的天普市，除了方便孩子們練功習武之外，也盡量減少家長們長途接送。雖然此次參加表演的孩子們今年暑期才成軍，但有一些孩子已習武多年，一些初學的孩子也進步神速。他認爲，只要方法得當，寓教於樂，孩子們身體健壯，精神面貌也樂觀向上。他相信持之以恆，孩子們一定可以更多接觸和體會中國傳統功夫文化。

「嗨中秋」園游嘉年華，在天普市政府大廳旁的天普公園（Temple City Park）舉辦，地址：Temple City Park， 5939 Golden West Ave., Temple City， CA 91780。

炫武功夫院的師生們將在世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園游嘉年華上上演3...
炫武功夫院的師生們將在世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園游嘉年華上上演30分鐘的精彩節目，與華洋民眾共慶佳節。（炫武功夫院提供）

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