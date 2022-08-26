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生計月餅官網8月29日起9折 周周不同優惠

洛杉磯訊
小十二御禮禮盒。（生計月餅提供）
小十二御禮禮盒。（生計月餅提供）

8月29日起，生計月餅推出網購月餅全場9折優惠。憑藉網購優惠碼bigmoon22，任何月餅享受10% off。同時，生計官網每周都有不同的特惠活動。

1950年即民國39年，在台灣的高家創始人，為了全家生計而籌立了「生計食品」，負責人高奶奶說：「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做」。靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓台灣知名的生計食品，一直維持生計到今天。當年，生記的創始人高奶奶重金禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，「宮廷美味」交接傳承至今。

生計來美發展後，借著一年一度的中秋佳節，仍以專業的素養，熱摯的心態服務全美華人。

中秋節即將來臨。生計暢銷的蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅、和月圓中四月餅，呈現在別出心裁的禮盒中，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋節送禮的選擇。

今年，生計特別推出了精心特製的「珍珠奶茶月餅」。八顆珍珠奶茶月餅呈現在在限量版日月兔橘色精裝禮盒中。禮盒的設計時尚大方，裡面是生計引以為傲的台式糕點，道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，搭配引領潮流的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，奶香茶香、與柔軟香酥的餅皮四溢於口中。

他們的小十二御禮禮盒，內含三粒小月餅（棗泥、蓮蓉、豆沙各一），及各三粒的鳳梨酥、芋頭麻薯酥、御禮水果月餅（草莓、芒果、蜜瓜）；一直是很受歡迎的中秋伴手禮。

生計精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家標準；有棗泥、蓮蓉雙簧、松子蓮蓉、豆沙，鳳梨和水果月餅等多重風味。詳情可至生計官網查詢，也可在生計官網訂閱他們的郵件，接收每次優惠特惠信息。

生計月餅在各大華人超市均有售賣。 詳情可上官網或去電生計總公司查詢。生計臉書www.facebook.com/shengkeebakery，生計官方網站 www.shengkee.com，客服電話 1(415) 468-3800，總公司地址 201 South Hill Drive, Brisbane，CA。

珍珠奶茶月餅。（生計月餅提供）
珍珠奶茶月餅。（生計月餅提供）
紅吟精裝月餅。（生計月餅提供）
紅吟精裝月餅。（生計月餅提供）

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